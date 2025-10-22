WhatsApp testuje zásadní novinku, která má zatočit s nevyžádanými zprávami!

Populární komunikační platforma WhatsApp, která patří společnosti Meta, připravuje novou funkci zaměřenou na boj proti nevyžádaným zprávám a spamu. Podle serveru TechCrunch aplikace testuje systém, který omezí počet zpráv, jež mohou jednotliví uživatelé i firmy odeslat neznámým kontaktům bez odpovědi. Všechny zprávy odeslané neznámým osobám se budou započítávat do měsíčního limitu, jehož přesná hodnota zatím nebyla stanovena. WhatsApp aktuálně testuje různé varianty omezení, aby zjistil, jaký model bude nejlépe fungovat. Testování probíhá ve více zemích a v následujících týdnech se má dále rozšířit.
Jakmile se uživatel nebo firma přiblíží stanovenému limitu, aplikace zobrazí upozornění s informací o počtu zbývajících zpráv. Tímto způsobem se WhatsApp snaží předejít úplnému zablokování možnosti odesílat zprávy neznámým kontaktům. Podle zástupců WhatsAppu se běžní uživatelé s novým limitem pravděpodobně nesetkají, protože opatření je zaměřeno především na omezení šíření spamu a hromadných zpráv. Zprávy, na které příjemce odpoví, se do limitu nebudou započítávat. Spam je na WhatsAppu dlouhodobým problémem. V posledních letech proto platforma zavedla několik nástrojů na ochranu uživatelů. A to například možnost blokovat odesílatele přímo z uzamčené obrazovky, jednoduché odhlášení z marketingových zpráv nebo omezení hromadného rozesílání zpráv u nových účtů. Nový limit tak představuje další krok k bezpečnější a méně rušivé komunikaci. Máte problém se spamy na WhatsAppu?