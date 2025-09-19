WhatsApp se na iPhonech dočkal další skvělé funkce

WhatsApp patří mezi aplikace, které používáme dnes a denně, a možná právě proto se občas stane, že i důležité zprávy prostě zapadnou. Když vám někdo napíše ve chvíli, kdy nemáte čas, často si je necháváte „nepřečtené“, abyste se k nim mohli vrátit později. Jenže realita je taková, že mezi desítkami dalších notifikací se i tyto zprávy snadno ztratí. A právě na to WhatsApp nově reaguje funkcí „Připomenout“, která je dostupná přímo v iOS verzi aplikace.
Princip je jednoduchý. U jakékoli příchozí zprávy si můžete nastavit připomenutí, které vás po určité době znovu upozorní, že na ni čeká odpověď. WhatsApp nabízí několik přednastavených časů, od jedné minuty až po celý den, a pokud vám to nestačí, můžete si zvolit i vlastní interval. Jakmile pak nastavený čas vyprší, dostanete klasické upozornění – tentokrát ale s jasným štítkem „Reminder“, takže hned víte, že nejde o novou zprávu, ale o tu, kterou jste si sami nechali připomenout.
Co je důležité, připomenutí jsou zcela soukromá. To znamená, že druhá strana se nikdy nedozví, že jste si její zprávu odložili na později. Funguje to navíc nejen v individuálních chatech, ale i ve skupinových konverzacích, kde se ztratit v záplavě zpráv bývá ještě jednodušší. Pokud se tedy rozhodnete, že upozornění už nechcete, můžete ho kdykoli zrušit jediným klepnutím. Jde o drobnost, která ale může v praxi výrazně pomoci. WhatsApp tím vlastně supluje funkce, které doteď mnozí uživatelé řešili skrze externí aplikace nebo různé „to-do“ seznamy. Nyní máte vše integrované přímo v chatu – a to je přesně ta maličkost, která dělá komunikaci zase o něco pohodlnější.