Hackeři spojili chyby v iOS a WhatsAppu, zvládli díky tomu špehovat uživatele!

Jen několik dní poté, co Apple opravil kritickou zranitelnost v iOS a macOS, která mohla být hackery zneužita, vychází najevo nové informace. Útočníci podle zjištění kombinovali chybu v operačních systémech Applu (CVE-2025-43300) s nyní již opravenou chybou ve WhatsAppu (CVE-2025-55177). Společnost Meta, která provozuje WhatsApp, potvrdila, že slabinu opravila a kontaktovala „méně než 200“ potenciálně zasažených uživatelů. Podle interního vyšetřování mohli útočníci prostřednictvím škodlivé zprávy získat přístup k zařízením obětí a odcizit jejich data, včetně zpráv.
Meta ve své výstraze uvádí, že kombinace chyb v OS a WhatsAppu umožnila doručení malwaru uživatelům. Přestože není jisté, zda byly konkrétní telefony skutečně napadeny, uživatelé dostali doporučení provést tovární reset, aktualizovat operační systém i samotnou aplikaci WhatsApp. Zatím není jasné, kdo za útokem stojí ani kolik lidí bylo reálně zasaženo. Amnesty International uvedla, že Meta rozeslala upozornění konkrétním uživatelům, což naznačuje, že se jednalo o cílenou akci, nikoli masový útok. Dobrou zprávou je, že Apple i Meta již zranitelnosti opravily. Pro uživatele to znamená jediné. A sice co nejrychleji aktualizovat svá zařízení a aplikace. Odborníci zároveň varují, že po zveřejnění detailů mohou přibývat pokusy o zneužití u těch, kteří s aktualizací otálejí. Tento incident znovu ukazuje, jak důležité je udržovat zařízení aktuální, protože i zdánlivě nenápadná zranitelnost může v rukou šikovnějšího útočníka vést k úplnému prolomení soukromí.