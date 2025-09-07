Tipy a triky pro WhatsApp na iPhonu, které určitě oceníte

Deaktivace automatického ukládání příloh
Ve výchozím nastavení se všechny fotografie a videa přijaté přes WhatsApp ukládají do galerie iPhonu. To ale může rychle zaplnit úložiště. Pokud tuto funkci nechcete používat, otevřete Nastavení → Chaty a vypněte přepínač Uložit do složky fotoaparátu. Od té chvíle se média ukládají pouze v rámci aplikace a vy máte plnou kontrolu nad tím, co si ponecháte.
Fotogalerie
Ukládání zpráv do oblíbených
Potřebujete si uchovat důležitou informaci, například adresu nebo kód? Stačí dlouze podržet prst na konkrétní zprávě a vybrat možnost Označit hvězdičkou. Takto uložené zprávy pak kdykoli najdete v sekci Zprávy s hvězdičkou v nastavení aplikace. Díky tomu nemusíte složitě procházet celou konverzaci, abyste našli klíčový údaj.
Přizpůsobení jednotlivých tapet
Chcete, aby každý chat měl svůj vlastní styl? WhatsApp vám umožní nastavit tapetu jen pro konkrétní konverzaci. Otevřete chat, klepněte nahoře na jméno kontaktu, zvolte Tapeta a zvuk → Zvolit novou tapetu a vyberte obrázek dle svého vkusu. Snadno tak odlišíte důležité konverzace nebo si prostě zpříjemníte prostředí aplikace.
Fotogalerie #2
Vyhledávání ve zprávách
Hledáte starší zprávu, ale nechcete listovat dlouhým chatem? V seznamu konverzací jednoduše potáhněte prstem shora dolů – zobrazí se vyhledávací pole. Stačí zadat slovo či frázi a WhatsApp okamžitě vyhledá odpovídající zprávy ve všech konverzacích. Praktická funkce, která ušetří spoustu času.
Fotogalerie #3
Integrace s ChatGPT
Novinkou, která z WhatsAppu dělá ještě univerzálnější nástroj, je možnost propojit jej s ChatGPT. Stačí otevřít speciální odkaz na iPhonu či počítači, potvrdit jeho spuštění a ve WhatsAppu se vám vytvoří nový chat. Do něj pak můžete psát dotazy stejně jako ve webové verzi ChatGPT a odpovědi získáte přímo v aplikaci. Tato integrace přidává WhatsAppu úplně nový rozměr využití – od rychlých rad přes generování textů až po kreativní inspiraci.