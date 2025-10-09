WhatsApp začíná zavádět Liquid Glass design z iOS 26!

Meta sice v době psaní tohoto článku zatím nic oficiálně neoznámila, někteří uživatelé WhatsAppu v iOS si již ale všimli zásadní změny, co se týče vzhledu aplikace. Poslední aktualizace totiž začíná zavádět podporu nového designového jazyka Liquid Glass, který Apple představil se systémem iOS 18.
Tento vizuální styl, typický svými průsvitnými vrstvami, hloubkou a jemnými odlesky, se nyní objevuje i v oblíbeném komunikátoru. Nejvíce viditelná změna se podle uživatelů týká spodní lišty s kartami, která nyní působí lehčeji, více splývá s pozadím a přebírá estetiku ostatních aplikací přizpůsobených designu Liquid Glass.
Nejnovější aktualizace WhatsAppu pro iOS zároveň přináší i podporu pro Live Photos a překlad zpráv přímo na zařízení, což zlepšuje jak soukromí, tak plynulost používání. U části uživatelů se však objevila i zmíněná vizuální novinka, která podle serveru WABetaInfo může být zatím omezeným testem před širším nasazením. Meta začala s podporou Liquid Glass experimentovat už v beta verzi aplikace minulý měsíc a nyní se zdá, že testování přechází i mezi běžné uživatele.
Vzhledem k obrovské uživatelské základně WhatsAppu bývají podobné změny nasazovány postupně a ne všichni je dostanou okamžitě. Aplikace ve svých poznámkách k vydání často upozorňuje, že šíření nových funkcí může trvat i několik týdnů. Pokud se tedy nový design ve vašem WhatsAppu zatím neobjevil, vyčkejte – Liquid Glass rozhraní by se mělo objevit brzy i u vás.
Zavedení tohoto stylu naznačuje, že Meta chce své aplikace na iOS vizuálně sladit s aktuálním jazykem Applu a zároveň udržet jejich vzhled moderní, čistý a kompatibilní s novými systémovými prvky. WhatsApp tak vstupuje do další fáze proměny, která má přinést elegantnější prostředí i hlubší integraci s ekosystémem iOS.