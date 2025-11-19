WhatsApp začal testovat jednu z nejvymodlenějších funkcí všech dob!

Meta začíná ve WhatsAppu rozjíždět další dlouho očekávanou novinku. Do testovací verze na TestFlight totiž dorazila funkce, o které se šeptalo už před pár měsíci, ale až doposud byla její existence zahalena tajemstvími. Řeč je konkrétně o nativní podpoře více účtů na jednom zařízení. A i když jde zatím jen o betu, je to poprvé, kdy si WhatsApp testování této funkce pouští mezi širokou veřejnost.
Jak si všiml server WABetaInfo, nová verze přidává do nastavení sekci „Account List“, případně malé tlačítko vedle ikonky QR kódu. Přesně tam se nově skrývá možnost přidat další účet a jednoduše mezi nimi přepínat, bez jakýchkoli triků s WhatsApp Business nebo používáním dvou zařízení současně. WhatsApp tak de facto přiznává, že žonglování s více čísly má dnes řada uživatelů jako denní chleba.
V současném stavu beta aplikace podporuje jen dvě synchronizovaná čísla s tím, že druhý účet může být úplně nový, nikdy nepoužitý. Můžete ale i připojit číslo, které už máte na WhatsAppu jinde – třeba účet z WhatsApp Business nebo zařízení, které používáte jako sekundární. A nechybí ani možnost přidat tzv. companion účet přes QR kód, který se po spárování automaticky sesynchronizuje se zprávami i nastavením, takže máte vše sjednocené pod jednou střechou.
Důležité je i to, že každý účet dostane vlastní sadu preferencí. Jiná záloha, jiné notifikace, samostatná historie – zkrátka žádné prolínání ani nečekané přepisování nastavení. A když přijde notifikace, WhatsApp už dopředu naznačí, ze kterého účtu se hlásí, takže se nestane, že pošlete odpověď z úplně jiného čísla, než jste chtěli.
Funkce je zatím stále v betě a dorazila jen k části uživatelů zapojených do TestFlight programu. Naznačuje ale, že WhatsApp se konečně chystá být flexibilnější – zvlášť v době, kdy zároveň připravuje i uživatelská jména, díky nimž by aplikace už v budoucnu nemusela stát jen na telefonních číslech.