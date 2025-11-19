Z WhatsApp mohlo uniknout přes 3,5 miliardy čísel včetně toho vašeho! Meta to neřešila 8 let

WhatsApp čelí jednomu z nejvážnějších bezpečnostních incidentů ve své historii. Bezpečnostní výzkumníci totiž odhalili obrovskou zranitelnost, která umožnila získat telefonní čísla téměř všech uživatelů služby po celém světě. Celkem šlo o 3,5 miliardy čísel, což by podle odborníků v rukou útočníků představovalo „největší únik dat v dějinách“. Nejpřekvapivější je fakt, že společnost Meta byla na problém upozorněna už v roce 2017. Tehdy bezpečnostní expert identifikoval, že WhatsApp neomezuje počet dotazů, které lze provést pro ověření, zda dané číslo používá aplikaci.
Protože WhatsApp okamžitě zobrazí, zda je číslo registrováno, a často i jméno či profilovou fotografii, otevřela se cesta k obrovskému průzkumu. Meta však během osmi let nezavedla ani základní ochranu, jako je rate-limiting. Až nyní, poté co byli znovu upozorněni, společnost opatření aktivovala. Výzkumný tým z Univerzity ve Vídni popisuje, že šlo o jednoduchý úkon. Prvních 30 milionů amerických čísel dokázali výzkumníci získat během pouhých 30 minut. Následně pokračovali, až databáze narostla na zhruba 3,5 miliardy záznamů. Podle výzkumníka Aljoshe Judmayera jde o nejrozsáhlejší dokumentovaný únik telefonních čísel v historii.
Výzkumníci se ale zachovali zodpovědně. Data smazali a incident oznámili Meta Platforms. Společnosti pak trvalo dalších šest měsíců, než nasadila omezení, která měla být standardem už roky. Meta tvrdí, že již na řešení pracovala, a dodává, že nenašla důkazy o zneužití. Přesto incident vyvolává vážné otázky o bezpečnostním přístupu Mety. Zejména u služby, kterou používá více než dvě miliardy lidí jako hlavní komunikační kanál.