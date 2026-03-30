Apple plánuje revoluci iPhonu. Největší změna v historii je prý za rohem!

O tom, že Apple koketuje s ohebným iPhonem, se mluví už roky. Většinou ale šlo spíš o spekulace, které vyšuměly do ztracena. Poslední týdny však vypadají v tomto směru konečně nadějně, jelikož se v jejich průběhu objevilo nepřeberné množství nejrůznějších úniků informací, které právě příchod prvního ohebného modelu potvrzují. A protože se v podobném duchu vyjádřil před pár hodinami i spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu s tím, že Apple dle něj připravuje největší změnu v historii iPhonu, zdá se být představení letos na podzim opravdu pravděpodobné.
Když se ohlédneme zpět, Apple už pár zásadních milníků v rámci iPhonů za sebou má. Například iPhone 4 redefinoval tehdejší dosavadní design, iPhone 6 přinesl větší displeje a iPhone X změnil způsob ovládání i celkový směr produktu. Jenže to, co má přijít teď, má být podle dostupných informací úplně jiná liga. Ohebný iPhone, který se bude otevírat jako kniha, má totiž zásadně proměnit to, jak zařízení používáme. Po otevření by měl nabídnout velký vnitřní displej s úhlopříčkou kolem 7,7“, zatímco zvenku má být k dispozici menší, zhruba 5,3“ panel pro rychlé používání. Jinými slovy, dočkat bychom se měli kombinace klasického iPhonu a malého iPadu v jednom těle, což zní opravdu zajímavě.
Samozřejmě, i Gurmanovy zdroje potvrzují, že ohebná konstrukce přináší různé kompromisy, přičemž dlouhodobě se řeší například viditelnost ohybu displeje. A zatímco dříve se mluvilo o téměř neviditelném přechodu, novější zprávy naznačují spíš to, že jej Apple dokáže u svého telefonu velmi dobře skrýt, aby nebyl takřka vidět. Zajímavé jsou ale i další detaily výbavy. Mluví se například o dvou zadních fotoaparátech, jednom předním a poměrně překvapivě i o návratu Touch ID, konkrétně ve formě čtečky otisků prstů v zapínacím tlačítku. Face ID by se tak u tohoto modelu mělo úplně vytratit, což by byl na poměry Applu docela odvážný krok.
Pokud vás pak zajímá termín představení, nejčastěji se skloňuje letošní podzim po boku iPhonů 18 Pro. Někteří analytici však naznačují, že představení sice proběhne společně, ale samotný prodej se může opozdit. To ostatně před pár dny řekl i samotný Gurman, který se dlouhodobě pyšní mimořádnou přesností svých předpovědí. Doufejme tedy, že přímo do černého míří i tentokrát. Coby dlouholetého fanouška a zároveň uživatele Apple produktů by mě to opravdu potěšilo.