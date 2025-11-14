WhatsApp v EU spouští největší změnu za poslední roky! Nově dovolí zprávy i z cizích aplikací

WhatsApp se chystá splnit jeden z nejzásadnějších požadavků evropského Digital Markets Actu a otevře své dveře konkurenci. V nejbližších týdnech začne napříč Evropskou unií podporovat komunikaci s aplikacemi třetích stran a my už víme, které budou první na řadě. Meta totiž potvrdila, že WhatsApp začne spolupracovat s platformami BirdyChat a Haiket, které prošly několikaměsíčním testováním.
Uživatelé na iOS i Androidu si díky tomu budou moct zvolit, zda chtějí zprávy, fotky, videa, hlasovky či soubory posílat lidem mimo WhatsApp, aniž by museli opouštět samotnou aplikaci. Meta zároveň slibuje, že časem půjde založit i skupinové konverzace s uživateli z cizích chatovacích aplikací, až budou partneři připraveni. Jedno omezení ale platí hned od začátku. O webové a desktopové verzi totiž v tiskévé zprávě zatím nepadlo ani slovo, takže půjde čistě o mobilní záležitost.
Aby se do programu mohly služby zapojit, musí splnit zásadní podmínku ve formě stejné úrovně end-to-end šifrování, jakou WhatsApp používá. Meta tím chce zajistit, aby novinka neoslabila bezpečnost, a zároveň připomíná, že celou funkcionalitu ladila s Evropskou komisí více než tři roky. Pro evropské uživatele pak bude zavedení novinky vypadat jednoduše tak, že se jim v nastavení WhatsAppu postupně začne objevovat nové oznámení s možností zapnout podporu třetích stran. Teprve aktivací této volby se interoperability dočkáte, protože Meta chce, aby šlo o čistě dobrovolný krok.
Novinka tak odstartuje jednu z největších změn v historii WhatsAppu, který byl dosud uzavřeným ekosystémem. A Meta už dnes přiznává, že tohle je teprve začátek. V následujících měsících plánuje možnosti propojení rozšiřovat tak, jak to od ní DMA vyžaduje.