WhatsApp bude fungovat i bez telefonního čísla! Víme, kdy se tak stane

Společnost Meta oznámila, že od příštího roku začne WhatsApp podporovat uživatelská jména, čímž se uživatelé nebudou muset spoléhat výhradně na telefonní čísla. Změna bude mít zásadní dopad hlavně na podnikové účty, které dostanou nový identifikátor BSUID.
Podle dokumentace sdílené s obchodními partnery bude zaveden Business-Scoped User ID (BSUID) – unikátní identifikátor přidělený každému uživateli. Díky němu budou moci firmy komunikovat i s těmi uživateli, jejichž telefonní číslo neznají. Tento ID bude zahrnut ve všech webhook notifikacích a podpořen ve všech současných i budoucích verzích WhatsApp API.
Do června 2026 musí být systémy připraveny
BSUID slouží jako stabilní a bezpečný způsob identifikace zákazníků, kteří si místo telefonního čísla zvolí uživatelské jméno. Firmy tak budou muset aktualizovat své systémy pro směrování zpráv, automatické odpovědi i správu databází kontaktů.
Meta oznámila, že technická příprava na přechod musí být dokončena do června 2026. To naznačuje, že ostré spuštění může přijít brzy poté, přičemž rezervace uživatelských jmen by mohla být zpřístupněna už během první poloviny roku 2026.
Fotogalerie
Cílem je umožnit podnikům komunikovat s uživateli pouze přes jejich přezdívky, čímž se zvýší ochrana osobních údajů a zjednoduší správa kontaktů. WhatsApp tímto krokem následuje další moderní platformy, které už přezdívky jako primární identifikátor podporují delší dobu.