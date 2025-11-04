Zavřít reklamu

Stahujte! Oficiální aplikace WhatsApp pro Apple Watch je tu!

Vše o Apple
Jiří Filip
1

To, o čem se v posledních dnech šuškalo, je konečně realitou. Řeč je konkrétně o vydání aplikace WhatsApp pro Apple Watch, k čemuž se dnes Meta konečně odhodlala. A že je opravdu o co stát. Namísto pouhého zobrazování oznámení totiž aplikace přináší hromadu funkcí, díky nimž se z chytrých hodinek stává skutečně praktické komunikační centrum.

Zatímco dříve se WhatsApp na hodinkách omezoval pouze na zobrazení notifikací a rychlé odpovědi, nová aplikace jde mnohem dál. Umožňuje číst celé zprávy, a to včetně těch delších, které se nyní pohodlně zobrazí přímo na displeji. Nechybí ani možnost odesílat hlasové zprávy, odpovědět textem nebo reagovat pomocí emoji reakcí. Jinými slovy. aplikace perfektně supluje tu, kterou známe z iPhonů. Pokud vám někdo volá, zobrazí se vám upozornění přímo na hodinkách, takže už není nutné neustále vytahovat telefon z kapsy.

incoming 9E2C2A58 A67C 42B2 993E E712855A98A0 incoming-9E2C2A58-A67C-42B2-993E-E712855A98A0
incoming 1001AA1B 56C8 452D 8D06 22C8D908333D incoming-1001AA1B-56C8-452D-8D06-22C8D908333D
incoming B8BB7050 9B99 4FCF 8BE1 27046528D136 incoming-B8BB7050-9B99-4FCF-8BE1-27046528D136
incoming 4FD59DF0 FDC2 4AE8 81F7 7D4D7B7C8AF0 incoming-4FD59DF0-FDC2-4AE8-81F7-7D4D7B7C8AF0
Vstoupit do galerie

Meta také vylepšila způsob, jakým se na hodinkách zobrazují fotky, nálepky a média. Vše působí přehledněji a ostřeji než kdy dřív. A když se pustíte do čtení konverzací, uvidíte i větší část historie chatu, což doposud nebylo možné. Samozřejmostí zůstává end-to-end šifrování, takže i komunikace na Apple Watch zůstává plně zabezpečená a soukromá.

Nová aplikace vyžaduje watchOS 10 a Apple Watch Series 4 nebo novější a Meta už teď slibuje, že do budoucna přidá další funkce. WhatsApp se tak po dlouhé době konečně stává aplikací, která na Apple Watch dává smysl a nejen že šetří čas, ale doslova mění způsob, jakým zůstáváme v kontaktu, i když iPhone zůstane v kapse.

whatsapp apple watch
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.