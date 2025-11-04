Stahujte! Oficiální aplikace WhatsApp pro Apple Watch je tu!

To, o čem se v posledních dnech šuškalo, je konečně realitou. Řeč je konkrétně o vydání aplikace WhatsApp pro Apple Watch, k čemuž se dnes Meta konečně odhodlala. A že je opravdu o co stát. Namísto pouhého zobrazování oznámení totiž aplikace přináší hromadu funkcí, díky nimž se z chytrých hodinek stává skutečně praktické komunikační centrum.
Zatímco dříve se WhatsApp na hodinkách omezoval pouze na zobrazení notifikací a rychlé odpovědi, nová aplikace jde mnohem dál. Umožňuje číst celé zprávy, a to včetně těch delších, které se nyní pohodlně zobrazí přímo na displeji. Nechybí ani možnost odesílat hlasové zprávy, odpovědět textem nebo reagovat pomocí emoji reakcí. Jinými slovy. aplikace perfektně supluje tu, kterou známe z iPhonů. Pokud vám někdo volá, zobrazí se vám upozornění přímo na hodinkách, takže už není nutné neustále vytahovat telefon z kapsy.
Fotogalerie
Meta také vylepšila způsob, jakým se na hodinkách zobrazují fotky, nálepky a média. Vše působí přehledněji a ostřeji než kdy dřív. A když se pustíte do čtení konverzací, uvidíte i větší část historie chatu, což doposud nebylo možné. Samozřejmostí zůstává end-to-end šifrování, takže i komunikace na Apple Watch zůstává plně zabezpečená a soukromá.
Nová aplikace vyžaduje watchOS 10 a Apple Watch Series 4 nebo novější a Meta už teď slibuje, že do budoucna přidá další funkce. WhatsApp se tak po dlouhé době konečně stává aplikací, která na Apple Watch dává smysl a nejen že šetří čas, ale doslova mění způsob, jakým zůstáváme v kontaktu, i když iPhone zůstane v kapse.
Sranda že cukerberg zrušil Messenger na AW a teraz urobia whatsapp snáď ju nezrušia za pol roka