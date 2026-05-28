Česko chce vlastní WhatsApp! Bezpečná aplikace má chránit úředníky i citlivá data

Český stát by mohl v budoucnu provozovat vlastní alternativu k aplikacím typu WhatsApp, Signal, Telegram nebo Messenger. Nešlo by ale o další běžný komunikátor pro veřejnost, nýbrž o bezpečný nástroj určený primárně pro státní správu, bezpečnostní složky, ministerstva a další důležité instituce. Informaci přinesla Lupa s odkazem na náměstka ministra vnitra a vládního zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučku.
Celý nápad je zatím v počáteční fázi, ale směr je poměrně jasný. Stát chce mít pod kontrolou bezpečnou datovou komunikaci a zároveň minimalizovat riziko, že citlivé informace potečou přes zahraniční služby nebo infrastrukturu mimo jeho dosah. V úvahu připadá i nasazení postkvantové kryptografie, tedy šifrování připraveného na éru budoucích kvantových počítačů.
Nový komunikátor má být součástí přepracované koncepce projektu BIVOJ. Ten se obecně zaměřuje na bezpečnější a efektivnější státní infrastrukturu, včetně revize a sjednocení státních sítí. Vedle toho se mají řešit i dílčí projekty, mezi které by právě vlastní aplikace pro instant messaging dobře zapadla.
Dnes přitom úředníci a další státní pracovníci často využívají běžně dostupné nástroje, například Signal. Ten má sice velmi dobrou pověst, ale ani on není automatickou zárukou absolutního bezpečí. Problémem totiž nemusí být jen samotné šifrování, ale i sociální inženýrství, phishing nebo cílené kampaně proti konkrétním lidem. Podobné zkušenosti má například Polsko, které už pracuje na vlastních bezpečných aplikacích.
Do celého projektu se má zapojit také NÚKIB, který by podle Klučky mohl řešit například bezpečnou DNS. Jinými slovy, stát se zjevně nechce spoléhat jen na jednu aplikaci, ale chce postupně budovat širší bezpečnostní vrstvu pro vlastní digitální komunikaci.
Na první pohled může státní „WhatsApp“ znít trochu úsměvně. Jenže ve světě, kde se kybernetické útoky, úniky dat a cílené kampaně stávají běžnou součástí reality, dává podobný krok docela smysl. Otázkou samozřejmě zůstává, zda se jej podaří dotáhnout tak, aby výsledkem nebyl jen drahý, těžkopádný a málo používaný systém. Pokud se ale státu podaří vytvořit opravdu bezpečný a zároveň pohodlný nástroj, mohl by jít o jeden z důležitějších digitálních projektů posledních let.