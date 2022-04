Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, známý pod zkratkou NÚKIB, před několika dny publikoval dokument, který obsahuje analýzu komunikačních aplikací s koncovým šifrováním. V současné době je k dispozici opravdu nespočet různých komunikačních aplikací, ze kterých si uživatelé mohou vybrat. Kromě funkcí a uživatelského komfortu by však měl každý uživatel brát ohled i na bezpečnostní prvky. Pojďme se proto společně podívat na 5 nejbezpečnějších komunikačních aplikací podle NÚKIB a řekněme si o nich více informací o tom, co vlastně umí a nabízí.

Shrnutí analýzy komunikačních aplikací od NÚKIB:

Threema

Hned začneme tím nejlepším, co si z hlediska bezpečnosti můžete pořídit – jedná se o aplikaci Threema, která si na bezpečnosti zakládá. Tato aplikace nabízí ihned po spuštění koncové šifrování a není třeba ho jakkoliv zapínat, a to včetně skupinových konverzací. Jako jediná ze seznamu aplikací po uživateli nepožaduje žádné osobní údaje, například v podobě telefonního čísla nebo e-mailu. Threema aktuálně není a nebyla spojována s žádnými bezpečnostními incidenty, k dispozici je navíc pro prakticky všechny systémy, včetně iOS, macOS, Windows a Android. Nevýhodou aplikace je, že si v ní nemůžete nastavit automatické mazání zpráv po určitém čase, zároveň je pak Threema placená – za kvalitu se ale platí odjakživa. Někteří uživatelé si kromě toho mohou stěžovat na uživatelské rozhraní.

Signal

V případě, že nechcete za chatovací aplikaci, která je maximálně bezpečná, platit, tak si pořiďte Signal. Jedná se o nejpopulárnější bezpečnou chatovací aplikaci na světě, jelikož nabízí naprosto vše, co může uživatel potřebovat. Koncové šifrování, a to i ve skupinových konverzacích, je v rámci aplikace Signal aktivní ihned po spuštění, tudíž není třeba nic nastavovat. V konverzacích si pak můžete nastavit, aby se zprávy po čase automaticky mazaly, zároveň je Signal k dispozici pro většinu operačních systémů a zařízení. Jedinou nevýhodou je, že po vás tato aplikace vyžaduje osobní údaje v telefonního čísla. Aktuálně ani není s aplikací Signal spojován s nějakým bezpečnostním incidentem – na internetu se sice objevily určité informace tvrdící opak, jednalo se však o součást dezinformační kampaně. Signal je tedy naprosto ideální volbou, pokud chcete zcela bezpečně s kýmkoliv chatovat.

Telegram

Když před několika měsíci přišel WhatsApp s novými podmínkami užívání, které se většině uživatelům nelíbily, tak mnoho z nich přešlo na aplikaci Telegram. Kdybychom ale měli být stoprocentně upřímní, tak si tímto krokem prakticky nijak nepomohli. Po stránce bezpečnosti je na tom Telegram totiž podobně jako právě WhatsApp. V současné chvíli se Telegram nejvíce využívá v Rusku, což samo o sobě aktuálně není úplně ideální, navíc k tomu se před pár lety prokázalo, že má Telegram určité vazby na Rusko. Tato země totiž Telegram v roce 2018 zakázala, následně byl zákaz zrušen s tím, že tato aplikace bude spolupracovat na údajném vyšetřování extrémismu. Není tedy úplně jasné, jaké vazby jsou, rozhodně ale existují. Navíc k tomu, Telegram nemá ve výchozím nastavení aktivní koncové šifrování – to je k dispozici pouze v režimu skrytého chatu, v případě skupinových konverzací dochází k šifrování až na serveru. Kromě toho využívá Telegram vlastní šifrovací protokol MTProto, který není úplně ideální. Jinak Telegram samozřejmě požaduje osobní údaje, na druhou stranu je k dispozici zdarma a pro většinu zařízení.

WhatsApp

Komunikační aplikace WhatsApp je v posledních letech mezi uživateli nejpopulárnější – a není se čemu divit. Nabízí totiž nespočet skvělých funkcí a díky obrovské uživatelské základně, která čítá okolo 2 miliard uživatelů, je velmi pravděpodobné, že zde najdete všechny své známé. Dobrou zprávou je, že WhatsApp nabízí ve všech konverzacích koncové šifrování, které je aktivní automaticky. Všechno tohle by bylo ještě lepší, kdyby za aplikací WhatsApp nestál Facebook, v současné době tedy společnost Meta. Pověst této společnosti je totiž opravdu mizerná a již několikrát došlo k různým únikům a rozprodejům uživatelských dat. Navíc k tomu, WhatsApp se neustále snaží upravovat podmínky tak, aby Meta měla přístup k stále většímu počtu uživatelských dat. Na druhou stranu, ke zprávám se díky koncovému šifrování nikdo nedostane. Bezpečností funkce zde tedy jsou, nechybí nastavení pro automatické mazání zpráv a potěší i fakt, že si WhatsApp stáhnete prakticky na všech zařízeních.

iMessage

Všechny čtenáře našeho magazínu určitě zajímalo, zdali se do seznamu nejbezpečnějších chatovacích aplikací dostanou i iMessage od Applu, které jsou součástí nativní aplikace Zprávy. Ano, iMessage jsou opravdu bezpečné, je to ale o fous a s odřenýma ušima. Pokud patříte mezi uživatele služby iMessage, tak vás potěší fakt, že jsou veškeré zprávy, včetně těch skupinových, koncově šifrované… tedy pokud nemáte aktivní funkci Zprávy na iCloudu. Pokud provedete aktivaci této funkce, automaticky přijdete o koncové šifrování a všechny vaše zprávy jsou ukládány na servery v nezašifrované podobě. I v rámci iMessage si můžete nastavit automatické mazání zpráv po určité době a vzhledem k tomu, že je tato služba součástí nativní aplikace Zprávy, tak je samozřejmě k dispozici kompletně zdarma. Je ale nutné si dávat pozor na to, že Zprávy kombinují SMS a iMessage, kdy klasické SMS nijak šifrované nejsou. Záleží-li vám tedy na bezpečnosti a chcete iMessage používat, tak můžete, nezapomeňte však vypnout Zprávy na iCloudu.