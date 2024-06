Proč Apple koupil Beats a vyplatilo se to vůbec?

Dva velcí kamarádi a ikony hudebního průmyslu Jimmy Iovine a Dr. Dre se v roce 2006 spojili, aby vytvořili ikonickou značku Beats by Dre. V té době však vystupovala ještě pod názvem Beats Electronics. Jimmy Iovine je muž, který v devadesátých letech spoluzaložil společnost Interscope Records, jedno z nejúspěšnějších hudebních vydavatelství v historii. Dr. Dre je muž, který se stal jedním z nejznámějších producentů a raperů v historii. Po doslova a do písmene legendárním a ikonickém albu 2001 se začal věnovat hudební produkci a zvukovému inženýringu a kdybychom měli jmenovat lidi, se kterými spolupracoval, byl by tento článek opravdu hodně dlouhý a zahrnoval by prakticky každé slavné jméno v hudební branži, které vás napadne.

Protože ani Dre ani Jimmy Iovine neměli zkušenosti se samotnou výrobou, spojili své síly se známou značkou Monster Cable, která pro ně první produkty vyráběla a podílela se také na vývoji. Celá první produktová řada, v té době ještě Beats Electronics LLC, tak vznikla ve spolupráci s Monster Cable. Následně již Beats přešel na vlastní vývoj i výrobu produktů a se společností Monster Cable neměl nic společného. Dvojice legend hudebního průmyslu vsadila na jméno Dr. Dreho a přejmenovala Beats Electronics na Beats by Dre, což byl velmi dobrý krok, jak se dostat k mladým lidem, jenž chtěli být spojováni se značkou, za kterou stojí jejich idol. Taktéž vsadili na basově výraznější zvuk a ikonický design a tak se produkty začaly prodávat ve velkém. Již pět let od založení společnosti Beats by Dre měla sluchátka Beats 64% podíl na trhu v USA mezi sluchátky s cenou vyšší než 100 dolarů.

I když jsou Dr. Dre a Jimmy Iovine bohatí kluci z hudební branže, najednou potřebovali miliardy dolarů na další rozvoj společnosti a tak odprodali část podílu v společnosti HTC, která dokázala financovat vývoj a výrobu. V roce 2012 však HTC snížila svůj podíl na pouhých 25 % s tím, že zbývajících 75 % opět koupil Dre a Ivoine. O rok později již byli oba muži tak silní, že dokázali koupit i zbývající podíl a od roku 2013 tak značka opět patřila pouze Dremu a Iovinovi. Ne však na dlouho.

1. srpna 2014 kupuje Apple společnost Beats by Dre za 3,2 miliardy dolarů a dělá tak největší akvizici v historii společnosti. I přesto, že je Apple velmi konzervativní společnost a snaží se držet věci pod pokličkou, tentokrát se mu to příliš nepovedlo a herec Tyrese Gibson pár dní před akvizicí zveřejnil video, na které slaví s Dr. Dre jeho neskutečný úspěch a mluví o tom, že Dre právě prodal Beats Applu a stal se první dolarový miliardář v rapu. Ani zveřejnění videa však nezabránilo Applu v tom, aby akvizici dokončil a z Dreho s Jimmym udělal skutečně velmi bohaté lidi. Proč si však společnost s neomezeným rozpočtem, která si může koupit téměř jakoukoli společnost na této planetě, vybrala zrovna Beats?

Nesporný talent

Dr. Dre a Jimmy Iovine patří mezi nejvlivnější osobnosti hudebního průmyslu. Když se spojili, vytvořili rychle rostoucí a úspěšnou společnost, po jejichž produktech toužili mladí lidé poslouchající hudbu. Oba muži rychle pochopili, jací lidé budou kupovat jejich sluchátka a reproduktory a zaměřili se na trh, který společnosti jako Sony, Bose, JBL a další dlouhé roky přehlížely. Právě skupina lidí, kterou Beats zaujaly, se stala klíčová pro akvizici ze strany Applu. Pro ten byli důležití zákazníci, které v té době potřeboval Apple oslovovat – tedy mladí lidé, jenž budou další desítky let kupovat jeho produkty. Co však stálo za tím, že lidé kupovali Beats? Neskutečný talent dvojice Iovine a Dre, kteří ještě řadu dalších let konzultovali další kroky Applu a pomohli vybudovat Apple Music. Když totiž někdo ví, co lidé chtějí, Apple má prostředky a možnosti jim to dát.

Beats Music

V lednu 2014, pouhého půl roku předtím, než Apple koupil Beats, spustila společnost vlastní hudební streamovací službu Beats Music. Služba se chtěla odlišit od Spotify a ostatních tím, že bude hrát vždy to, co budete chtít slyšet. Iovine často zmiňoval, jak důležité je hrát správné skladby ve správný čas a že jediná skladba důležitější než ta, kterou zrovna posloucháte, je ta, která hraje po ní. Beats Music si od prvního momentu spuštění zakládala na algoritmech, které vám měly přinášet jedinečné hudební mixy, jenž vás nenechaly chladnými a vy jste je chtěli poslouchat dál a dál. Apple mohl díky svým penězům koupit Spotify nebo další služby, ale chtěl něco originálního a Beats Music se zdál být tím pravým ořechovým. iTunes v té době zůstaval v pozadí a hudbu již nikdo nechtěl kupovat, když ji mohl poslouchat streamovaně. Apple se tak rozhodl, že musí urychlit své jednání s Beats a celou společnost koupil pouhého půl roku po uvedení Beats Music.

Apple však chtěl vlastní službu a tak podobně jako když vytvořil iTunes, vytvořil Apple Music. Málo kdo ví, že iTunes nevznikl jako nápad Applu, ale Apple koupil společnost s názvem SoundJam, jejíž zaměstnance nechal pracovat přímo v Applu, aby rozvíjeli technologii prodeje hudby přes internet, až vznikl iTunes. Stejný scénář nastal, když Dre s Iovinem postupně změnili Beats Music na Apple Music. Apple strávil více než rok tím, aby přidával do Beats Music různé funkce, optimalizovaly se rozhraní a algoritmy, až nakonec vznikla Apple Music a zanikl Beats Music.

Skvělá sluchátka

Jak řekl Eddy Cue, Beats má zkrátka skvělá sluchátka. Sluchátka, která zpočátku Beats vytvářel, totiž přináší velké množství basů a i když se to někomu může zdát až moc, lidé, kteří milují hudbu s výrazným množstvím a hloubkou basů, je milují. Apple věděl, že dokáže vyrábět zajímavá sluchátka a i když v té době ještě neexistovaly AirPods, neměl problém kdykoli vytvořit sluchátka v podstatě jakákoli si usmyslel, ovšem vstupoval by na pole, které již v té době oral Dre a Iovine. Jen v roce 2014 totiž společnost Beats by Dre prodala sluchátka za více než jednu miliardu dolarů. Právě tyto tržby z prodeje udělaly ze společnosti Beats jednoho z největších a nejcennějších výrobců sluchátek na světě. Ať si tedy škarohlídové říkali, co chtěli, Beats se zkrátka prodávaly a prodávaly se velmi, ale opravdu velmi dobře a pro Apple tak bylo přirozenější koupit společnost, které patřil určitý segment trhu, než se jej snažit ovládnout vlastními produkty.

Pokud si kladete otázku, zda se Applu vyplatila akvizice Beats by Dre, tak odpověď zní stoprocentně ANO. Samotná sluchátka generují ročně více než miliardu dolarů z prodejů a i když není známá přesná marže, v případě sluchátek se většinou pohybuje okolo 50 %, tedy za pouhých šest let, se Applu vrátila částka akvizice jen z prodejů sluchátek. Spočítat peníze ušetřené tím, že se z Beats Music stal Apple Music a Apple tak měl na čem stavět, dokáže zřejmě jen málokdo. Rozhodně však nešlo o zanedbatelnou částku. Apple navíc dodnes těží z toho, že mu Dre a Iovine radí v oblasti hudebních služeb a produktů. Navíc díky Dremu má Beats do dnešního dne místo mezi těmi největšími celebritami světa a právě proto se s produkty této značky objevují megastar jako je LeBron James, Daniel Ricardo, Kim Kardashian, Lil Wayne, Nicki Minaj a mnoho, mnoho dalších. Největší akvizice v historii Applu se tedy skutečně povedla a Apple nemůže litovat jediného dolaru, který za Beats utratil.