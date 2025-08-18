iPhone nabídne až o 70 % rychlejší nabíjení a to i starší generace!

Bezdrátové nabíjení na iPhonu čeká výrazný posun kupředu. Nový standard Qi 2.2.1, oficiálně představený v červenci 2025 organizací Wireless Power Consortium (WPC), zvyšuje výkon z dosavadních 15 W na 25 W u podporovaných zařízení. To představuje téměř 70% nárůst rychlosti nabíjení oproti současným možnostem.
Rychlejší a efektivnější nabíjení
Qi 2.2.1 vychází z technologie MagSafe, kterou Apple uvedl v roce 2020, a přináší nejen vyšší výkon, ale i lepší tepelné řízení a přesnější magnetické zarovnání. Díky tomu se zvyšuje účinnost nabíjení a snižují tepelné ztráty. Podle WPC už 14 zařízení prošlo certifikací a stovky dalších jsou ve fázi testování. Mezi prvními výrobci, kteří své Qi 2.2.1 produkty uvedou, jsou Anker, Belkin, Aukey, Scosche či Ugreen.
Začátkem roku se objevily spekulace, že nový MagSafe dosáhne výkonu až 45 W. Tyto informace se však ukázaly jako mylné – finální verze Qi 2.2.1 zůstává u 25 W. Stejný výkon má i aktualizovaný Apple MagSafe adaptér, uvedený na trh spolu s iPhonem 16 na podzim 2024.
Podpora u iPhonů 16
Podle informací z prostředí výrobců příslušenství všechny modely iPhonu 16 podporují Qi 2.2.1 již nyní, a to díky aktualizaci iOS 26 beta 4. Plná certifikace se očekává při oficiálním vydání iOS 26 spolu s uvedením iPhonu 17. Apple tak zopakuje strategii z minulosti, kdy dodatečně aktivoval Qi2 podporu u starších modelů až po uvedení nového iPhonu.
Co nás čeká dál
Spekuluje se, že iPhone 17 Pro a 17 Pro Max dostanou vapor chamber chlazení, což by mohlo bezdrátové nabíjení dále zefektivnit. Přestože zatím není jasné, zda Apple uvede Qi 2.2.1 už v rámci aktualizace iOS 18.7, jisté je, že se otevře možnost využívat rychlejší nabíjecí stojánky a kabely od mnoha výrobců, nejen originální MagSafe. S Qi 2.2.1 tak Apple uživatelé získají více možností, rychlejší nabíjení a širší výběr příslušenství – a to vše bez omezení na jediný oficiální adaptér.
Fotogalerie