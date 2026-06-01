Fotbalista Lamine Yamal se ukázal na veřejnosti s doposud nepředstavenými Apple sluchátky!

Teprve minulý týden se na veřejnost dostaly první zprávy o tom, že Apple vyvíjí nová velká sluchátka značky Beats. Federální komise pro komunikaci (FCC) nechtěně odhalila jejich nákres a modelové označení A3577.
Nyní, v období před fotbalovým mistrovstvím světa, se do hry vložil Lamine Yamal. Ten na svém instagramovém profilu nová sluchátka otevřeně ukázal. S největší pravděpodobností jde o nástupce oblíbeného prémiového modelu Beats Studio Pro.
Zbrusu nový design po vzoru AirPods Max
Značka Beats sice v minulosti často využívala celebrity k propagaci chystaných produktů, tentokrát je však situace mnohem zajímavější. Novinka se totiž na první pohled od svých předchůdců výrazně liší.
Generace z roku 2023 si stále držela vizuální styl starších modelů. Potenciální Beats Studio Pro 2 ale přinášejí radikální změnu designu. Konstrukce hlavového mostu nyní nápadně připomíná luxusní AirPods Max.
Spojovací rameno vedoucí k náušníkům je znatelně tenčí a směrem nahoru se rozšiřuje, přičemž samotné mušle z polstrování výrazně vystupují. Na fotkách se navíc sluchátka ukázala v elegantní růžové barvě, kterou dosud vrcholná řada Studio Pro nenabízela.
Otazník nad procesorem a jablečným ekosystémem
Kdy přesně se nová sluchátka dostanou do prodeje, není zatím jasné, ale vzhledem k veřejné kampani to bude velmi brzy. Největší hádankou zůstává hardwarová výbava. Předchozí generace totiž opustila čipy Apple H1 ve prospěch vlastního čipu od Beats.
To sice zlepšilo kompatibilitu se systémem Android, ale uživatelé iPhonů přišli o některé komfortní jablečné funkce. U novějších modelů jako Powerbeats Pro 2 však Apple tento směr opět změnil. Naděje na návrat plnohodnotné integrace do iOS je tak poměrně vysoká.
Z mého pohledu je sázka na nový design správným krokem. Vzhled sluchátek Beats už dlouhé roky přešlapoval na místě a upřímně působil trochu okoukaným dojmem. Pokud se Applu podaří zkombinovat atraktivní vizuální styl AirPods Max s tradičně dravým zvukem Beats a rozumnější cenovkou, mohl by to být obrovský prodejní hit.