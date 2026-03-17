Apple znovu spojil síly s Nike! Výsledkem je tato parádní edice sluchátek Powerbeats Pro 2

Spolupráce, která tak nějak visela ve vzduchu už roky, je konečně tady. Applem vlastněná značka Beats se totiž poprvé pustila do hardwarové spolupráce s Nike a představila speciální edici sluchátek Powerbeats Pro 2 v Nike verzi, která cílí hlavně na sportovce a fanoušky obou značek. Apple tak tímto krokem navazuje na svou dlouholetou úspěšnou spolupráci Nike s Apple Watch.
Na první pohled je jasné, že tady hraje hlavní roli design. Sluchátka totiž přichází v typickém „Volt“ stylu Nike, tedy kombinaci černé a výrazné neonově zelené. Nabíjecí pouzdro má jemné barevné tečky a uvnitř víka nechybí ikonický slogan „Just Do It“. Samotná sluchátka pak nesou logo obou světů, kdy na jednom najdete typické „b“ od Beats, na druhém zase Nike Swoosh.
Co se ale týče výbavy, žádná překvapení se nekonají. Jde totiž o stejná Powerbeats Pro 2, která Beats představil už loni, takže opět dostanete „háčky“ za uši pro pevné držení při pohybu, aktivní potlačení hluku s režimem propustnosti, měření srdečního tepu a výdrž až 45 hodin při využití nabíjecího pouzdra.
Celá novinka je navíc podpořená kampaní, ve které se objevují známá jména jako LeBron James nebo Tom Kim. A upřímně, přesně tohle dává celé edici jasnou identitu. Nejde zde ani tak o technologický posun, ale spíš o spojení dvou značek, které si dlouhodobě jedou na vlně výkonu, stylu a sportovní kultury. Prodej startuje už 20. března a cena je nastavená na 249 dolarů. A i když jde „jen“ o novou barevnou variantu, jde o produkt, který si své fanoušky bez problémů najde.