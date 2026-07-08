Apple oznámil obří investici do Broadcomu. Čipy do jeho produktů budou ve velkém vznikat v USA

Apple oznámil jednu z největších investic do výroby čipů ve své historii. Se společností Broadcom uzavřel víceletou dohodu v hodnotě přes 30 miliard dolarů, díky které bude v příštích letech vyrábět miliardy klíčových čipů přímo ve Spojených státech. Jde o další významný krok v dlouhodobé strategii, jejímž cílem je přesunout větší část výroby do USA a zároveň posílit dodavatelský řetězec.
Více než 15 miliard čipů vyrobených v USA
Nová smlouva navazuje na dosavadní spolupráci Applu a Broadcomu, která se nyní výrazně rozšiřuje. Během následujících pěti let chce Apple nakoupit více než 15 miliard čipů vyrobených na americké půdě. Broadcom kvůli tomu rozšíří své výrobní kapacity ve městě Fort Collins ve státě Colorado, kde vzniknou nové výrobní linky i pracovní místa.
Nejde přitom o procesory řady A nebo M, které si Apple navrhuje sám a vyrábí je společnost TSMC. Broadcom bude dodávat především specializované čipy zajišťující bezdrátovou konektivitu, tedy například Wi-Fi, Bluetooth, GPS nebo mobilní připojení. Právě tyto komponenty jsou nezbytnou součástí prakticky všech moderních produktů Applu – od iPhonů přes Macy až po Apple Watch.
Součást mnohem většího plánu
Dohoda za více než 30 miliard dolarů je zároveň součástí širšího závazku Applu investovat během několika let zhruba 600 miliard dolarů do výroby, vývoje a infrastruktury ve Spojených státech. Firma tím reaguje nejen na rostoucí geopolitické napětí a snahu o větší nezávislost dodavatelského řetězce, ale také na tlak americké administrativy na návrat technologické výroby do USA.
Pro Apple má partnerství ještě jeden významný přínos. Díky dlouhodobé smlouvě si zajistí stabilní dodávky klíčových komponent až do roku 2031, což je v době rostoucí poptávky po polovodičích velmi důležité. Broadcom naopak získává jistotu, že zůstane jedním z nejvýznamnějších dodavatelů Applu i v době, kdy společnost stále více čipů navrhuje vlastními silami.