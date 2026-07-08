Krize se nekoná. Přední banka čeká strmý růst ceny akcií Apple

Koncem června Apple konečně ustoupil tlaku globální paměťové krize a plošně zdražil mnoho svých produktů. Podle analytiků z JP Morgan to však pro technologického giganta nepředstavuje žádný zásadní problém. Ve své nejnovější zprávě pro investory proto banka zvýšila cílovou cenu akcií Applu na 345 dolarů, což je o 20 dolarů více než při posledním lednovém odhadu.
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Banka sice připouští, že skokové zdražení bude představovat určitý krátkodobý problém, z dlouhodobého hlediska ale růst tržeb neohrozí. Historická data totiž u iPhonů, Maců a iPadů dlouhodobě ukazují jen velmi malou souvislost mezi cenotvorbou a reálným objemem prodejů. Analytici jsou přesvědčeni, že zákazníci budou produkty od Applu kupovat i nadále, přičemž nejméně by se mělo zdražení dotknout počítačů Mac a prémiových modelů iPhonů, kde zákazníci s větším rozpočtem tyto změny příliš neřeší.
Určitý úbytek zájmu lze očekávat pouze u nejlevnějších iPhonů a iPadů, což ale v celkových tržbách představuje jen nepatrnou ztrátu. Skutečný dopad cenových změn by měly poodhalit finanční výsledky za třetí čtvrtletí, které Apple zveřejní 30. července. Samotným akciím se ale zatím daří velmi dobře. po prvotním propadu na 275,15 dolaru z 25. června už jejich hodnota znovu roste a 6. července uzavírala na částce 312,66 dolaru.