iPhone Ultra bude stát dvakrát tolik co iPhone 17 Pro

První skládací iPhone v historii nebude rozhodně určen pro každého. Podle nejnovějšího odhadu analytika Ming-Chi Kua si Apple za očekávaný iPhone Ultra řekne přibližně 2 300 až 2 500 dolarů. Novinka tak může stát zhruba dvojnásobek ceny současného iPhonu 17 Pro Max. Ani extrémně vysoká cenovka ale podle analytika nezabrání obrovskému zájmu zákazníků. První kusy se mohou vyprodat prakticky okamžitě.
iPhone bude stát 2499$
O vysoké ceně prvního skládacího telefonu od Applu se spekuluje již delší dobu. Ming-Chi Kuo nyní svůj odhad výrazně zpřesnil a očekává, že iPhone Ultra bude ve Spojených státech stát přibližně 2 300 až 2 500 dolarů. Pokud se jeho informace potvrdí, půjde s velkým náskokem o nejdražší iPhone v historii. Cena nového modelu by se mohla pohybovat přibližně na dvojnásobku částky, za kterou Apple prodává současný iPhone 17 Pro Max. Apple tak zřejmě nebude první generaci skládacího iPhonu prezentovat jako náhradu klasických modelů, ale jako zcela novou a mimořádně prémiovou kategorii.
Přestože cenovka přesahující 2 000 dolarů působí na poměry běžných smartphonů extrémně, Kuo očekává velmi silnou poptávku. Podle jeho odhadu se může iPhone Ultra vyprodat prakticky okamžitě po zahájení předobjednávek. Dodací lhůty by se následně mohly rychle prodloužit na čtyři až šest týdnů, případně i déle. Problémy s dostupností by navíc nemusely trvat jen několik dnů po zahájení prodeje. Kuo očekává silnou poptávku minimálně do konce roku 2026.
Analytik přirovnává příchod iPhonu Ultra k uvedení iPhonu X v roce 2017. Také tehdy Apple během jediné keynote ukázal několik nových telefonů, ale technologicky nejzajímavější model dorazil do prodeje až později. iPhone 8 a iPhone 8 Plus bylo možné předobjednat jen několik dní po jejich představení. Na iPhone X si však zákazníci museli počkat přibližně šest týdnů. Podobný scénář může Apple zopakovat letos. iPhone Ultra má být představen v září společně s modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, jeho předobjednávky ale mohou odstartovat až během října.
Důvodem možného zpoždění mají být především komplikace spojené s výrobou. Skládací konstrukce vyžaduje speciální displej, složitý mechanismus pantu a řadu dalších komponent, které Apple u klasických iPhonů nepoužívá. První výrobní série proto zřejmě nebudou dostatečně velké na to, aby uspokojily počáteční zájem zákazníků. Apple se navíc u nové produktové kategorie bude pravděpodobně snažit minimalizovat problémy s kvalitou, které v minulosti provázely některé první generace skládacích telefonů konkurence.
Navzdory extrémní ceně nemá být iPhone Ultra pouze technologickou demonstrací vyráběnou v několika tisících exemplářích. Podle dřívějších odhadů Ming-Chi Kua by dodavatelé Applu mohli během roku 2026 dodat přibližně 7 až 8 milionů skládacích iPhonů. Pro srovnání, kombinované dodávky modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max mají ve stejném období dosáhnout přibližně 20 až 22 milionů kusů. Apple tak evidentně počítá s tím, že i přes vysokou cenu bude zájem o jeho první skládací telefon mimořádný.
Proč bude iPhone Ultra tak drahý?
Část vysoké ceny lze vysvětlit samotnou konstrukcí zařízení. Skládací displeje jsou výrazně dražší než klasické OLED panely a náročnější je také výroba pantu a dalších mechanických součástí. Apple navíc vstupuje do nové produktové kategorie a první generace podobných zařízení bývají tradičně dražší. Svou roli může sehrát také současná situace na trhu s paměťovými čipy. Rostoucí poptávka po DRAM a NAND pro systémy umělé inteligence zvyšuje ceny komponent a Apple už kvůli tomu zdražil řadu svých produktů.
Příchod iPhonu Ultra bude pro Apple znamenat vstup do kategorie, ve které jeho největší konkurenti působí už řadu let. Samsung, Google, Honor a další výrobci nabízejí skládací telefony v několika generacích. Apple se však tradičně snaží počkat, až je technologie dostatečně vyspělá pro masový trh. Právě proto bude kolem prvního skládacího iPhonu obrovská pozornost. Zákazníci budou chtít vědět především to, zda Apple dokáže nabídnout dostatečně přesvědčivý důvod k zaplacení ceny, za kterou lze dnes pořídit nejen špičkový telefon, ale také výkonný počítač.