Špatná zpráva pro miliony zájemců. Apple nečekaně odkládá vydání svého nejlepšího iPadu

Pokud jste čekali, že Apple letos nebo začátkem příštího roku představí nový iPad Pro, nejspíš vás nepotěšíme. Podle nejnovějších informací Marka Gurmana z Bloombergu totiž kalifornský gigant plánuje uvedení nové generace svých nejvýkonnějších tabletů až na jaro 2027. To znamená, že současné modely budou na trhu bez výraznějších změn poměrně dlouhou dobu.
Apple už má údajně čtyři nové modely ve fázi interního testování, přičemž opět půjde o varianty s 11″ a 13″ displejem. Pokud ale čekáte nový design nebo zásadní změny vzhledu, budete zřejmě zklamáni. Apple se má tentokrát zaměřit hlavně na vnitřní vylepšení a výkon, zatímco konstrukce zůstane prakticky stejná jako u současné generace.
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Výkon poroste, vzhled zůstane
Největší otázkou zatím zůstává procesor. Není totiž jasné, zda Apple nasadí čip M6, nebo rovnou přeskočí na M7. V zákulisí se objevují obě možnosti, přičemž konečné rozhodnutí bude pravděpodobně záviset na tom, jak se bude vyvíjet harmonogram vývoje Apple Silicon v následujících měsících. Pro řadu uživatelů ale může být tato zpráva vlastně dobrou zprávou. Pokud totiž vlastníte současný iPad Pro s čipem M5, nemusíte mít pocit, že vám za pár měsíců zastará. Apple mu podle všeho dopřeje velmi dlouhý životní cyklus, což ostatně není u iPadů nic neobvyklého. Výkon současných modelů je navíc natolik vysoký, že jej většina uživatelů ani zdaleka nevyužije naplno.
Nabízí se navíc otázka, zda má Apple vůbec důvod iPad Pro výrazně měnit. Poslední generace přinesla OLED displej, extrémně tenké tělo i výkonnější čipy a šlo o jednu z největších proměn této produktové řady za poslední roky. Dává proto smysl, že nyní firma spíše několik let staví na stejném základu a soustředí se hlavně na postupné zvyšování výkonu. Pokud se tedy současné informace potvrdí, budou mít zájemci o nový iPad Pro jasno. Kdo potřebuje tablet už dnes, nemusí s nákupem příliš váhat. Další opravdu velká novinka totiž podle všeho dorazí až na jaře roku 2027.