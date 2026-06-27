Po 10 letech jsem zapnul iPad a nečekal jsem, že bude fungovat bez problémů

Poslední dobou často slyším hlasy, které říkají, že Apple už není tím, čím býval. Ostatně tyto názory slýchám už zhruba 15 let, ale je pravda, že za poslední dobu Apple nepředstavil příliš mnoho skutečně revolučních produktů a inovací. To může být pravda, ale na druhou stranu je až neuvěřitelné, s jakou kvalitou se u Applu posledních zhruba 15 let setkáváme. Navíc podle našich informací z autorizovaných servisů se za poslední dva až tři roky produkty prakticky nekazí a poruch je naprosté minimum.
Já sám jsem si to ověřil na deset let starém produktu. Nikdy jsem nebyl největším fanouškem iPadu a vždy to pro mě bylo spíše okrajové zařízení, které jsem příliš nepoužíval. Právě proto jsem měl doma první generaci iPadu Pro, kterou jsem od roku 2016 až dodnes nevyměnil. Syna se snažíme chránit před displeji, jak jen to jde. Při letech přes Atlantik nebo při cestování autem delším než hodinu ale chápeme, že ho nebaví jen koukat z okna, a raději mu pustíme nějakou pohádku nebo videa s bagry, které miluje. Právě k tomu jsem začal používat onen deset let starý iPad Pro.
Zaujalo mě, že na něm stále běží poslední podporovaná verze iPadOS a hlavně to, že je dodnes poměrně dobře použitelný. Samozřejmě, pokud by pro mě byla práce na iPadu prioritou a používal bych ho několik hodin denně, pořídil bych si nový model. Ale na to, aby fungoval jako přehrávač videí, bohatě stačí i tento deset let starý stroj. Ještě zajímavější je, že přestože jsem ho posledních pět let zapnul opravdu třeba jen dvakrát ročně, vydrží jeho baterie i po deseti letech přibližně tři hodiny přehrávání filmu. Upřímně mě překvapilo, že je možné vzít po deseti letech do ruky iPad a začít ho běžně používat, aniž by působil zastarale, omezoval vás nebo vás něčím výrazně štval. Kdybych ho chtěl používat každý den, stačilo by vyměnit baterii a měl bych opět iPad s plnohodnotnou výdrží.
Upřímně mě překvapilo, že je možné vzít po 10 letech do ruky iPad a začít jej běžně používat bez toho, aniž by vám připadal nějak zastaralý, omezující nebo cokoli podobného. Kdybych jej chtěl používat běžně, stačilo by vyměnit baterii a měl bych opět iPad s plnohodnotnou výdrží baterie. Možná právě tohle je dnes největší inovace Applu. Ne vydávat každý rok převratné novinky, ale vyrábět zařízení, která po deseti letech stále dávají smysl. V době, kdy většina elektroniky končí po pár letech v šuplíku nebo ve sběrném dvoře, je to vlastnost, kterou si podle mě uvědomujeme až ve chvíli, kdy podobně starý produkt znovu vezmeme do ruky.