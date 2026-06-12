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Qualcomm dostal košem. Apple do iPhone 18 Pro nasadí vlastní zbraň, která operátorům utne tipec

Vše o Apple
J. Jan Vajdák
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Podle nejnovějších spekulací plánuje Apple nasadit do chystaných chytrých telefonů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max novou generaci vlastního celulárního čipu s označením C2. Jablečný gigant by tak měl definitivně opustit 5G modemy od Qualcommu, které využívá řada iPhone 17 Pro. Vlastní modem od Applu přinese uživatelům tři zásadní výhody.

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Vyšší energetická účinnost baterie

Úspora energie byla předností již u předchozích modemů Apple C1 a C1X. Očekává se, že nový čip C2 bude v tomto trendu úspěšně pokračovat. Díky extrémně úzkému propojení mezi operačním systémem iOS a procesory Apple Silicon dokáže Apple prodloužit výdrž baterie při připojení k mobilní síti výrazně lépe než modemy od Qualcommu.

Konkrétní čísla sice Apple u starších zařízení jako iPhone 16e, iPhone Air či M5 iPad Pro nikdy nezveřejnil, avšak iPhone 18 Pro má letos dostat ještě větší baterii než iPhone 17 Pro. A čip C2 tak posune celkovou výdrž ještě dál.

iPhone Air LsA9 iPhone-Air-LsA9
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iPhone Air LsA29 iPhone-Air-LsA29
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Ochrana soukromí s funkcemi určování polohy

Nové nastavení pro omezení přesné polohy (Limit Precise Location) umožňuje uživatelům lépe skrýt své souřadnice před mobilními operátory. Mobilní sítě běžně určují polohu zařízení podle toho, ke kterým vysílačům se telefon zrovna připojuje.

Tato nová funkce snižuje přesnost dat poskytovaných operátorům, takže síť dokáže určit pouze přibližnou oblast, například čtvrť, nikoliv však přesnou ulici. Nastavení přitom nijak neovlivňuje kvalitu signálu ani uživatelský zážitek. V současnosti tuto funkci podporují pouze modely iPhone Air, iPhone 17e, 16e a iPad Pro s procesorem M5, s příchodem modemu C2 se však na tento seznam zařadí i iPhone 18 Pro.

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Lepší výkon v místech s přetíženou sítí

Poslední velkou výhodou chystaného modemu C2 je schopnost nabídnout stabilnější a rychlejší připojení v místech s horším pokrytím nebo vysokou koncentrací uživatelů. Pokud se váš iPhone ocitne v přetížené datové síti, procesor telefonu dokáže modemu okamžitě signalizovat, který síťový provoz je časově nejvíce kritický. Tento prioritní přenos dat pak dostane přednost před ostatními.

Pro koncového uživatele to znamená, že iPhone bude reagovat mnohem svižněji a nebude tak drasticky ovlivněn celkovým přetížením sítě, což je možné opět pouze díky těsné integraci procesorů řady A a modemů řady C. Dle mě je jen dobře, že Apple si komponenty vyrábí sám a doufám, že v tomto trendu bude postupovat napříč všemi produkty.

Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

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