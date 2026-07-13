Trh s PC zažívá první propad po dvou letech. Jediný Apple dokázal výrazně vyrůst

Světový trh s osobními počítači zaznamenal ve druhém čtvrtletí roku 2026 první meziroční pokles za více než dva roky. Podle nejnovějších dat analytické společnosti IDC klesly celosvětové dodávky PC o 4,9 % na 68,2 milionu kusů. V tomto ochlazujícím se prostředí se však našel jeden velký hráč, který dokázal jít tvrdě proti proudu. Apple jako jediný výrobce zaznamenala významný růst, neboť dodávky jeho počítačů Mac meziročně vyskočily o úctyhodných 10,1 %.
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Žebříček pěti největších výrobců sice zůstal ve srovnání s loňským rokem nezměněn, ale většina firem musela skousnout červená čísla. První místo si udrželo Lenovo s tržním podílem 24,4 %, přestože zaznamenalo pokles o 2,1 %. Druhé HP zaznamenalo propad o 9 % na podíl 19,1 % a třetí Dell klesl o 5 % na tržní podíl 13,6 %. Apple se díky svému růstu usadil na čtvrté pozici s podílem 9,9 %. První pětku pak uzavírá společnost ASUS, která si připsala drobný nárůst o 0,2 % a drží 7,4 % trhu.
Za úspěchem Applu stojí především uvedení MacBooku Neo. Analytici z IDC poukazují na to, že ačkoliv Apple v souladu se zbytkem trhu zvýšil ceny, dokázal si vůči konkurentům, kteří čelí stejným potížím, udržet velmi silnou pozici. Celý počítačový trh totiž v současnosti tvrdě zasáhla vleklá krize s nedostatkem paměťových komponentů doprovázená geopolitickými problémy.
Ředitel výzkumu IDC Jitesh Ubrani upozornil na zajímavý paradox. Přestože objem dodaných kusů celosvětově klesá, celkové příjmy výrobců rostou, protože společnosti promítají vyšší náklady do koncových cen rychleji, než stíhá opadat zájem nakupujících. Zlepšení situace na trhu s paměťmi se př přitom neočekává dříve než začátkem roku 2028.