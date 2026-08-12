Jak fotit Perseidy na iPhone? S těmito tipy zachytíte meteory mnohem snadněji

Je tu polovina srpna a s ní i jeden z nejhezčích astronomických úkazů, které si můžete užít bez jakékoliv techniky. Řeč je samozřejmě o Perseidách, tedy meteorickém roji, který každoročně rozzáří srpnovou oblohu. Právě v těchto dnech se přitom blíží jeho letošní maximum, které v roce 2026 připadá na 13. srpna. A co je ještě lepší, letos budou podmínky pro pozorování opravdu výborné, protože Měsíc bude kolem maxima prakticky v novu a nebude tak oblohu zbytečně přesvětlovat.
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Pokud si tedy chcete letošní Perseidy nejen užít, ale také je zachytit na smartphone, máte ideální příležitost. Na první pohled se přitom může zdát, že vyfotit meteorický roj mobilem není nic jednoduchého. Opak je ale pravdou. Moderní smartphony si dokážou poradit i s velmi tmavou scénou a při správném nastavení z nich můžete dostat překvapivě povedené fotografie noční oblohy.
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Je však potřeba počítat s tím, že při fotografování Perseid nejde o klasické focení. Meteory proletí oblohou během zlomku sekundy a telefon tak potřebuje zachytit co nejvíce světla. Základem proto bude stabilita, tmavé místo a pokud možno také možnost ručně nastavit parametry fotoaparátu.
Bez stativu to bude zbytečně těžké
Pokud chcete mít při focení Perseid alespoň trochu jistotu, že budou fotografie ostré, stativ je prakticky základ. Rozhodně přitom nemusíte kupovat žádnou profesionální fotografickou trojnožku. Stačí i malý stativ určený pro smartphone, který vám umožní telefon pevně uchytit a namířit jej na část oblohy, kde očekáváte největší aktivitu.
Důvod je jednoduchý. Při fotografování noční oblohy potřebuje fotoaparát delší čas na zachycení dostatečného množství světla. Jakýkoliv pohyb telefonu se proto může na výsledné fotografii okamžitě projevit. Pokud budete fotit z ruky, téměř jistě si přiděláte zbytečný problém a fotografie budou kvůli chvění rozmazané.
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Stativ vám navíc umožní telefon jednou nastavit a potom už do něj zbytečně nesahat. To je při fotografování meteorů obrovská výhoda.
Na spoušť raději nesahejte
Když už máte smartphone na stativu, byla by škoda jej rozhodit pokaždé, když chcete pořídit fotografii. Proto využijte samospoušť, případně Bluetooth dálkovou spoušť. U některých telefonů můžete využít také chytré hodinky nebo jiný způsob vzdáleného ovládání fotoaparátu.
Princip je jednoduchý. Telefon nastavíte, namíříte jej na oblohu a následně necháte fotografii pořídit bez toho, abyste se samotného zařízení dotýkali. Minimalizujete tím riziko rozmazání způsobeného pohybem při stisknutí spouště.
Foťte co nejvíce oblohy
Jednou z nejčastějších chyb při focení Perseid je namířit telefon přímo na souhvězdí Persea a čekat, že právě tam bude každý meteor. Tak to ale nefunguje. Perseidy sice zdánlivě vyletují z oblasti souhvězdí Persea, jednotlivé meteory však mohou proletět prakticky jakoukoliv částí oblohy.
Pro fotografování proto není nutné mířit přímo na radiant. Mnohem lepší může být zvolit část oblohy, kde máte co nejméně světelného znečištění a zároveň zajímavý popředí. Do záběru můžete dostat například siluetu stromů, střechu domu, kopce nebo jinou krajinnou dominantu.
Právě kombinace meteorického úkazu a krajiny totiž může vytvořit mnohem zajímavější fotografii než samotný meteor na černém pozadí.
Vyrazte mimo město
Pokud bydlíte ve městě, doporučuji si na focení Perseid udělat malý výlet. Světelné znečištění totiž dokáže noční oblohu výrazně zesvětlit a z fotografií následně zmizí velká část hvězd i slabších meteorů.
Ideální je proto místo co nejdále od pouličního osvětlení, reklamních poutačů a dalších zdrojů světla. Čím tmavší obloha, tím větší šanci budete mít na zachycení slabších meteorů. A letošní podmínky tomu navíc výrazně pomohou, protože kolem maxima nebude rušit svým světlem Měsíc.
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Nebojte se dlouhé expozice
Pokud váš smartphone nabízí manuální režim, vyplatí se s ním trochu experimentovat. Pro focení meteorů potřebujete dostat na snímač co nejvíce světla, takže budete pracovat s delší expozicí. Přesné nastavení ale záleží na konkrétním telefonu a světelných podmínkách.
U některých smartphonů můžete využít také noční režim. Ten dokáže při fotografování noční oblohy udělat velkou část práce za vás. Pro zachycení samotných meteorů však může být vhodnější manuální režim, protože máte větší kontrolu nad délkou expozice a citlivostí.
Pokud máte možnost nastavit ostření ručně, zaostřete na vzdálený objekt nebo na hvězdy a ostření následně uzamkněte. Rozhodně nechcete, aby se smartphone během fotografování každou chvíli snažil znovu přeostřovat.
Fotografujte jednu fotografii za druhou
U Perseid samozřejmě nemáte žádnou jistotu, že meteor proletí oblohou přesně ve chvíli, kdy stisknete spoušť. Proto je potřeba fotit hodně. Opravdu hodně.
Nastavte smartphone na stativ, zvolte vhodnou část oblohy a nechte jej pořizovat jednu fotografii za druhou. Čím více snímků pořídíte, tím větší je šance, že se na některém z nich meteor objeví.
A pokud máte dostatek prostoru v úložišti, rozhodně se počtem fotografií neomezujte. Z desítek či stovek snímků možná nakonec vyberete jen několik opravdu povedených, ale přesně o tom fotografování meteorického roje je.
Perseidy budou letos opravdu stát za to
Letošní Perseidy mají jednu velkou výhodu. Maximum připadá na noc z 12. na 13. srpna a Měsíc bude v době maxima prakticky v novu. Podle International Meteor Organization připadá hlavní maximum na 13. srpna a za ideálních podmínek může roj dosahovat teoretické zenitové hodinové frekvence kolem 100 meteorů za hodinu. Reálný počet meteorů, které skutečně uvidíte nebo vyfotíte, bude samozřejmě záviset na místě, počasí a především světelném znečištění.
Pokud tedy máte smartphone, malý stativ a alespoň trochu tmavé místo, rozhodně bych letošní Perseidy nenechával bez povšimnutí. Nemusíte mít profesionální fotoaparát ani drahý objektiv. Mnohem důležitější bude vybrat správné místo, telefon pořádně stabilizovat a nechat jej fotografovat dostatečně dlouho.
A pak už jen stačí čekat, až některý z Perseid proletí přesně tou částí oblohy, kterou jste si vybrali. Když se to podaří, může z toho být jedna z nejhezčích fotografií noční oblohy, kterou jste kdy smartphonem pořídili.