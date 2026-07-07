Nová AI funkce v aplikaci Domácnost nebude pro každého. Apple ji zamkl dražším iCloudem

Jednou z nejzajímavějších novinek, které iOS 27 přinese do aplikace Domácnost, je využití Apple Intelligence pro kamery podporující HomeKit Secure Video. Nové funkce ale nebude moci používat každý. Apple totiž nyní potvrdil, že budou vyžadovat předplatné iCloud+ s kapacitou alespoň 2 TB. Jinými slovy – pokud využíváte levnější tarif, máte zatím smůlu. Na první pohled může působit takové omezení poměrně přísně. Když se ale člověk podívá na to, co mají nové AI funkce vlastně dělat, začne celé rozhodnutí dávat větší smysl. Jejich zpracování totiž probíhá pomocí výkonných serverových modelů Apple Intelligence, jejichž provoz rozhodně není levnou záležitostí. Právě proto se Apple rozhodl nabídnout je jen uživatelům nejvyšších tarifů iCloud+.
Kamery budou umět mnohem víc než jen nahrávat
Novinky přitom vypadají velmi zajímavě. Kamery podporující HomeKit Secure Video budou nově schopné automaticky vytvářet textové popisy toho, co zachytily. Namísto obyčejného časového záznamu tak uvidíte například informaci, že ke dveřím přišel kurýr, někdo zaparkoval auto na příjezdové cestě nebo si dítě hraje na zahradě. Přibude také možnost vyhledávat v historii záznamů pomocí běžných slov a systém bude umět automaticky upozorňovat na důležité události. Právě vyhledávání v záznamech může být jednou z nejužitečnějších novinek. Místo zdlouhavého posouvání časové osy bude stačit zadat například „bílý pes“, „doručení balíku“ nebo „červené auto“ a aplikace nabídne odpovídající záběry. To je funkce, kterou už dnes nabízejí některé konkurenční bezpečnostní systémy, Apple ji ale díky Apple Intelligence posouvá přímo do své platformy HomeKit.
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Apple chce z chytré domácnosti udělat ještě chytřejší místo
Je zkrátka vidět, že Apple začíná věnovat chytré domácnosti mnohem větší pozornost než v minulých letech. Už na letošní WWDC představil několik novinek pro aplikaci Domácnost a zároveň se stále častěji objevují informace o nových produktech pro tento segment. AI funkce pro bezpečnostní kamery do této strategie velmi dobře zapadají. Otázkou ale zůstává, zda nebude právě požadavek na 2TB iCloud+ pro mnoho uživatelů příliš vysokou překážkou. Zatímco majitelé větších tarifů nové možnosti získají automaticky, uživatelé levnějších variant budou muset buď připlatit, nebo se bez nich obejít. Pokud však budou nové AI funkce fungovat tak dobře, jak Apple slibuje, může být právě chytrá domácnost jedním z hlavních důvodů, proč o vyšším tarifu vůbec začít uvažovat. V Evropské unii nám však ve výsledku mohou být tyto věci stejně (alespoň prozatím) jedno vzhledem k tomu, že se od startu s těmito funkcemi nepočítá, což mě osobně docela štve. Přeci jen, pro uživatele chytré domácnosti se jedná o věc, která má potenciál zásadním způsobem zlepšit jeho uživatelský komfort.