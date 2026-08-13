Změna letitých pravidel. Apple si začal tvořit rekordní zásoby displejů pro iPhone

V reakci na neustále rostoucí ceny hardwarových součástek přistoupil Apple k velmi neobvyklému kroku. Podle nejnovější zprávy z jihokorejského deníku ETNews, která se odvolává na zdroje z dodavatelského řetězce, začal jablečný gigant výrazně prodlužovat dobu, po kterou drží v záloze hotové OLED panely pro své telefony.
Odklon od tradiční logistiky
Počínaje druhým čtvrtletím roku 2026 Apple zjevně prodloužil svou bezpečnostní rezervu v dodávkách displejů z původních čtyř týdnů na celých šest. Tento krok je pro Apple značně netypický. Společnost totiž dlouhodobě považuje uskladněné zásoby za zbytečný náklad, který je potřeba co nejvíce minimalizovat, a historicky provozuje jeden z nejefektivnějších dodavatelských řetězců v celém odvětví.
Záměrné a dlouhodobější hromadění většího množství panelů na skladech tak představuje znatelný posun v dosavadním přístupu. Hlavním hnacím motorem této změny je údajně prudký nárůst cen paměťových čipů, který se jako dominový efekt nepříjemně přelévá i do cen dalších klíčových komponent. Nákup většího množství displejů předem, a to zejména během klidnějších období prodejního cyklu, má společnosti pomoci s celkovou stabilizací cenových výkyvů na trhu.
Zdražování iPhonů je zřejmě nevyhnutelné
Rostoucí náklady na výrobu se na koncových cenách prokazatelně podepisují už nyní. Apple již v průběhu letošního června plošně zvýšil ceny u čtrnácti svých produktů, a to včetně všech Maců a iPadů. V souvislosti s tím se v technologických kuloárech všeobecně očekává, že citelné zdražení se příští měsíc nevyhne ani chystanému prémiovému modelu iPhone 18 Pro.
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Hlavními dodavateli OLED panelů pro jablečné telefony nadále zůstávají jihokorejské společnosti Samsung Display a LG Display, zatímco čínský výrobce BOE pokrývá jen velmi malý zlomek globálních dodávek. Představitelé dodavatelského průmyslu pro deník ETNews navíc uvedli, že tato delší doba pro držení zásob pravděpodobně zůstane nastoleným standardem. Očekává se dokonce, že po oficiálním představení vlajkových modelů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max se tyto strategické bezpečnostní lhůty pro naskladnění displejů ještě více prodlouží.