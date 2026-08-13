Bez filtrů, stativů a složitostí. Takhle fotil iPhone 17 Pro Max zatmění Slunce a přežil

Pravděpodobně vás neminulo, že se včera ve střední Evropě odehrálo částečné zatmění Slunce. Psalo se o tom hodně, včetně návodů, jak zatmění fotit a jak to udělat tak, abyste si nezničili optiku svého telefonu. A já se na to všechno vykašlal a prostě vzal iPhone 17 Pro Max a fotil s ním bez jakýchkoli filtrů. Výsledek? Koukat se na to dá a optika poškození neutrpěla.
V galerii obsažené fotografie jsou všechny pořízené iPhonem 17 Pro Max na různé jeho objektivy, kdy jsou bez jakékoli postprodukce. Foceny byly skrze nativní aplikaci Fotoaparát, kde jsem jen určil bod ostření a hodně snížil expozici. A to je všechno.
Jen namířím a fotím
Nechci snižovat váhu všech varování o tom, jak vám focení Slunce může poškodit optiku fotoaparátu, ale pokud jej „cvakáte“ tak, že pořídíte snímek a hned smartphone odvrátíte, nemá záření šanci snímač jakkoli poškodit. A to zejména v případě zatmění zapadajícího Slunce. Fotím jej i při plné síle, v létě, v zimě, v poledne, dopoledne i večer a nikdy jsem se s nějakým poškozením nesetkal.
Fotogalerie
Jiná by byla situace, kdybyste měli telefon na stativu, měli stále otevřený Fotoaparát a dělali jednu fotku za druhou. V galerii je jich tak čtvrtina z těch pořízených, protože ne každá se povedla. Ona ani ta lokalita nebyla ideální, protože se Slunce nejdříve schovalo za opar a posléze na stromy. Kdybych však použil nějaký fyzický filtr, jistě by kotouč tak nezářil a výsledky by byly povedenější, méně přepálené. Nicméně nemám s nimi větší ambice, jak je použít do tohoto článku a nechat si je ve Fotkách jako upomínku tohoto jevu.
A to zatmění je vidět na které fotce? :-)
Částečné hned na prvních čtyřech? :)
Tragický😂
Nejde ani tak o optikou, ale o čip (snímač), který je umístěn až za optikou. A to, že nevidíš žádné poškození, neznamená, že nemáš vypálené nějaké pixely (obrazové buňky) snímače. Pokud chceš mít jistotu, že všechny pixely jsou OK, tak bys musel na PC zvětšit obraz na 100 a více % a projít všechny pixely po pixelu a ověřit že nejsou poškozený. Dokonce je na to i nějaký program, který prověří vadnost pixelů. A opravdu to u přímého slunce hrozí, obzvlášť při delším vystavení.