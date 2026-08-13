Zavřít reklamu

Bez filtrů, stativů a složitostí. Takhle fotil iPhone 17 Pro Max zatmění Slunce a přežil

iPhone
A. KosAdam Kos
4

Pravděpodobně vás neminulo, že se včera ve střední Evropě odehrálo částečné zatmění Slunce. Psalo se o tom hodně, včetně návodů, jak zatmění fotit a jak to udělat tak, abyste si nezničili optiku svého telefonu. A já se na to všechno vykašlal a prostě vzal iPhone 17 Pro Max a fotil s ním bez jakýchkoli filtrů. Výsledek? Koukat se na to dá a optika poškození neutrpěla.

V galerii obsažené fotografie jsou všechny pořízené iPhonem 17 Pro Max na různé jeho objektivy, kdy jsou bez jakékoli postprodukce. Foceny byly skrze nativní aplikaci Fotoaparát, kde jsem jen určil bod ostření a hodně snížil expozici. A to je všechno.

Mohlo by vás zajímat

Jen namířím a fotím

Nechci snižovat váhu všech varování o tom, jak vám focení Slunce může poškodit optiku fotoaparátu, ale pokud jej „cvakáte“ tak, že pořídíte snímek a hned smartphone odvrátíte, nemá záření šanci snímač jakkoli poškodit. A to zejména v případě zatmění zapadajícího Slunce. Fotím jej i při plné síle, v létě, v zimě, v poledne, dopoledne i večer a nikdy jsem se s nějakým poškozením nesetkal.

Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 1 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 1
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 2 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 2
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 3 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 3
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 4 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 4
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 5 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 5
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 6 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 6
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 7 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 7
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 8 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 8
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 9 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 9
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 10 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 10
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 11 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 11
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 12 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 12
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 13 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 13
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 14 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 14
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 15 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 15
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 16 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 16
Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 17 Zatmění Slunce iPhone 17 Pro Max 17
Vstoupit do galerie

Jiná by byla situace, kdybyste měli telefon na stativu, měli stále otevřený Fotoaparát a dělali jednu fotku za druhou. V galerii je jich tak čtvrtina z těch pořízených, protože ne každá se povedla. Ona ani ta lokalita nebyla ideální, protože se Slunce nejdříve schovalo za opar a posléze na stromy. Kdybych však použil nějaký fyzický filtr, jistě by kotouč tak nezářil a výsledky by byly povedenější, méně přepálené. Nicméně nemám s nimi větší ambice, jak je použít do tohoto článku a nechat si je ve Fotkách jako upomínku tohoto jevu.

Zdroj
Diskuze
iPhone 17 Pro Max

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.