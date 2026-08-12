Jak sledovat zatmění Slunce: Pozor na zrak, fotoaparát i mobil

Zatmění Slunce patří mezi ty astronomické úkazy, které si člověk rozhodně nechce nechat ujít. Zároveň ale jde o událost, u které se nevyplatí podcenit bezpečnost. Slunce totiž dokáže poškodit zrak prakticky okamžitě a stejnou pozornost si zaslouží i technika, pokud se jej rozhodnete fotografovat. Ať už tedy plánujete zatmění pouze sledovat, nebo si jej chcete také vyfotit na iPhone, Android nebo klasický fotoaparát, je dobré vědět několik základních pravidel.
1. Zapomeňte na obyčejné sluneční brýle
Tohle je úplně nejdůležitější pravidlo. Obyčejné sluneční brýle, byť jsou velmi tmavé, nejsou pro přímé pozorování Slunce bezpečné. Neodfiltrují dostatečně intenzivní záření a mohou vytvořit falešný pocit bezpečí. Pro přímé sledování zatmění je potřeba speciální solární filtr splňující normu ISO 12312-2.
Platí přitom jednoduché pravidlo: pokud přes brýle při pohledu na běžné předměty v místnosti vidíte normálně, rozhodně nejsou dostatečně tmavé pro pozorování Slunce.
2. Ideální jsou speciální brýle na zatmění
Nejjednodušším řešením jsou samozřejmě speciální brýle určené přímo pro pozorování Slunce. Nejde přitom jen o to, aby byly dostatečně tmavé. Musí zároveň filtrovat také nebezpečné ultrafialové a infračervené záření.
Při nákupu proto nestačí vzít první „brýle na zatmění“, které najdete na internetu. Hledejte výrobek, u kterého je možné ověřit splnění normy ISO 12312-2 a ideálně také původ od důvěryhodného výrobce či prodejce. Americká Astronomical Society ostatně vede seznam ověřených výrobců a dodavatelů.
3. Svářečské brýle mohou posloužit, ale pozor na jejich stupeň
Pokud nemáte speciální brýle na zatmění, často se zmiňují svářečské filtry. A není to úplně mimo. Vhodné svářečské filtry se pro pozorování Slunce historicky skutečně používaly.
Bezpečné jsou však pouze dostatečně tmavé filtry. Astronomical Society uvádí jako použitelné svářečské filtry stupně 12 až 14, přičemž nižší stupně nejsou pro přímé pozorování Slunce bezpečné. Filtr stupně 12 sice oko ochrání, ale Slunce může být podle některých pozorovatelů stále nepříjemně jasné. Takže rozhodně neplatí, že „jakékoli svářečské brýle jsou dobré“.
4. Nikdy nekombinujte brýle s dalekohledem nebo fotoaparátem
Tady se dostáváme k časté chybě. Pokud máte například fotoaparát, dalekohled nebo triedr, rozhodně si nemyslete, že můžete použít solární brýle před očima a přes ně se dívat skrze optiku. Optika totiž sluneční záření koncentruje. Výsledkem může být nejen poškození použitého filtru, ale v krajním případě také vážné poškození zraku. Solární filtr pro optiku musí být umístěn před přední čočkou objektivu či dalekohledu, nikoliv až za ní.
5. Chcete zatmění fotografovat? Filtr potřebuje i fotoaparát
Stejně jako vaše oči může být při přímém namíření na Slunce ohrožen také fotoaparát. Pokud budete chtít fotografovat Slunce klasickým fotoaparátem, je proto nutné použít speciální solární filtr určený pro objektivy. Ten musí být nasazený na přední straně objektivu a musí být bezpečně uchycený. Rozhodně nestačí dát před objektiv obyčejné tmavé sklo, sluneční brýle nebo nějakou improvizovanou fólii. U filtru pro fotografování Slunce je důležitá nejen propustnost viditelného světla, ale také ochrana před UV a IR zářením. A pozor také na teleobjektivy. Čím větší přiblížení použijete, tím více energie objektiv soustředí na optický systém a snímač.
6. Ani iPhone není automaticky v bezpečí
Možná si říkáte, že fotoaparát v iPhone přece nemůže Slunci ublížit. Přeci jen jde o miniaturní objektivy. Při běžném focení Slunce se skutečně nemusíte bát, že byste jedinou fotografií okamžitě zničili iPhone. Problém ale může nastat při delším míření objektivu přímo na Slunce, především pokud použijete teleobjektiv nebo jiné optické přiblížení.
Právě proto je rozumné být při fotografování zatmění mobilem opatrný. Pokud chcete mít jistotu, použijte speciální solární filtr před objektivem. Stejně jako u klasického fotoaparátu přitom musí filtr zakrývat celý vstup objektivu a musí být bezpečně uchycený. Rozhodně také nedoporučuji dlouhé experimentování s tím, že budete iPhone několik minut namířený přímo proti Slunci a budete doufat, že to jeho fotoaparát zvládne.
7. Nepoužívejte zoom jako náhradu filtru
Digitální zoom samozřejmě žádnou ochranu nepřidá. Naopak může vytvořit iluzi, že se Sluncem pracujete jako s běžným vzdáleným objektem. Pokud chcete zatmění fotografovat, mnohem důležitější než maximální přiblížení je správná ochrana objektivu. Filtr musí být vždy před optikou.
8. Dávejte pozor i na dalekohled a triedr
Triedr nebo dalekohled je z hlediska pozorování Slunce ještě rizikovější než samotné oči. Optika totiž dokáže soustředit obrovské množství světelné energie do velmi malého místa. Proto nikdy nezkoušejte pozorovat Slunce dalekohledem nebo triedrem bez odpovídajícího filtru. A už vůbec ne tak, že si před oči nasadíte brýle na zatmění a přes ně se podíváte do dalekohledu. Pokud chcete použít optiku, musí být vhodný solární filtr instalován přímo na její přední straně.
9. Filtr před použitím pořádně zkontrolujte
Ani správný filtr nemusí být bezpečný, pokud je poškozený. Před každým použitím proto zkontrolujte, zda na něm nejsou škrábance, díry, trhliny nebo jiné poškození. Jakmile je filtr poškozený, nepoužívejte jej. U brýlí je zároveň důležité, aby filtr v obrubě pevně držel a nemohl se při používání posunout.
10. Zatmění nemusíte sledovat nepřetržitě
Pokud vás zajímá zatmění jen vizuálně, není potřeba stát desítky minut a bez přestávky zírat na Slunce. Mnohem lepší je podívat se na něj v několika momentech během jeho průběhu. Oči si odpočinou a zároveň si celý úkaz užijete podstatně příjemněji. A pokud máte děti, rozhodně na ně při používání solárních brýlí dohlédněte.
11. Když nechcete riskovat, použijte nepřímé pozorování
Existuje také způsob, při kterém se na Slunce vůbec nedíváte přímo. Pomocí jednoduché projekce lze obraz Slunce promítnout například na papír nebo jinou světlou plochu. Jde o princip známý jako camera obscura či dírková projekce. Výhodou je, že se na Slunce nemusíte dívat přímo. Pokud ale používáte jakoukoli optiku, je potřeba být velmi opatrný a držet se doporučení odborníků. A hlavně – nedívejte se skrze samotný otvor přímo na Slunce.
12. Nezapomeňte, že částečné zatmění je stále Slunce
Možná nejnebezpečnější je právě pocit, že během zatmění je Slunce „slabší“. Není. I když Měsíc zakryje značnou část slunečního disku, jeho nezakrytá část stále produkuje intenzivní záření. U částečného zatmění proto není bezpečné sundat ochranné brýle jen proto, že už je Slunce z větší části zakryté. To platí i v případě, že je venku zataženo. Mraky nejsou bezpečnostní filtr, na který by bylo možné spoléhat.
13. Najděte si správné místo
Bezpečnost je samozřejmě na prvním místě, ale byla by škoda zatmění sledovat z místa, kde vám Slunce schová panelák, kopec nebo stromy. Ideální je proto předem zjistit, kde přesně bude Slunce v době maxima zatmění. Pomoci může například interaktivní mapa Xaviera Jubiera, která umožňuje podívat se na průběh zatmění z konkrétní lokality. Pokud tedy plánujete zatmění pozorovat, doporučuji si místo vybrat předem, zkontrolovat výhled na obzor a hlavně si připravit odpovídající ochranu. Protože zatímco špatně zvolená lokalita znamená maximálně horší výhled, špatně zvolený filtr může znamenat trvalé poškození zraku. A kvůli několika sekundám astronomického zážitku to rozhodně nestojí za to.