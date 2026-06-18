Trump odpálil technologickou bombu. Apple se vrací k Intelu a chystá velkou věc

Ještě v roce 2020 Apple slavnostně oznamoval konec procesorů Intel v Macích a přechod na vlastní Apple Silicon. Jen málokdo by proto tehdy čekal, že se za několik let začnou objevovat zprávy o nové spolupráci mezi oběma společnostmi. Právě to se však nyní děje. Americký prezident Donald Trump totiž oznámil, že Apple souhlasil se spoluprací s Intelem na návrhu a výrobě některých čipů přímo ve Spojených státech. Informace se objevila na sociální síti Truth Social a okamžitě vyvolala velkou pozornost investorů i technologického světa. Akcie Intelu po zveřejnění zprávy vyskočily v předobchodní fázi o více než 6 %, zatímco Apple mírně posílil také.
V současnosti je prakticky veškerá výroba nejpokročilejších čipů Applu závislá na společnosti TSMC. Ta vyrábí procesory řad A pro iPhony i čipy M pro Macy, iPady a další zařízení. Situace se však v posledních letech komplikuje. Obrovský boom umělé inteligence totiž vytváří bezprecedentní poptávku po nejmodernějších výrobních linkách. O kapacity TSMC soupeří Apple, Nvidia, AMD, Microsoft, Google i další technologičtí giganti. Právě proto Apple už delší dobu hledá cesty, jak svou závislost na jediném výrobci snížit. Spolupráce s Intelem by tak mohla být jedním z řešení. Intel se v posledních letech snaží vybudovat vlastní foundry byznys, tedy výrobu čipů navržených jinými společnostmi. Přesně stejným způsobem dnes funguje TSMC.
Pokud se spolupráce skutečně rozběhne, neznamená to automaticky, že budoucí iPhony nebo Macy přestanou být závislé na TSMC. Naopak. Podle dřívějších informací by Intel mohl vyrábět především méně náročné varianty procesorů určené například pro některé základní Macy nebo iPady. Nejvýkonnější čipy řad A Pro a M Pro, M Max či M Ultra by pravděpodobně nadále vznikaly u TSMC. To by ostatně dávalo smysl. TSMC si stále drží náskok v nejpokročilejších výrobních procesech a Apple by jen těžko riskoval přesun svých nejdůležitějších produktů na nového partnera bez dlouhodobě ověřených výsledků.
I tak by ale beze sporu pro Intel šlo o mimořádně důležitou výhru. Firma se už totiž několik let snaží vrátit mezi technologickou špičku a získání Applu by představovalo obrovský impuls pro její výrobní divizi. Apple přeci jen patří mezi největší odběratele čipů na světě a dlouhodobý kontrakt by Intelu zajistil stabilní vytížení továren i výrazné posílení reputace. Právě proto investoři reagovali na zprávu tak pozitivně.
Celá situace má ale jeden háček. Ani Apple, ani Intel zatím spolupráci oficiálně nepotvrdily. Současné informace vycházejí především z Trumpova vyjádření a navazují na dřívější zprávy o předběžné dohodě mezi oběma firmami, o které se mluvilo už letos na jaře. Právě proto je potřeba brát aktuální informace s určitou rezervou. Nevíme, které konkrétní čipy by Intel vyráběl, kdy by výroba začala ani jak velký objem produkce by se spolupráce týkala. S trochou nadsázky se však dá vlastně říci, že je docela jedno, jak celá zápletka dopadne. Z uživatelského hlediska totiž návrat Intelu prakticky 100% nepocítíme vzhledem k tomu, že nároky Applu na kvalitu jsou obrovské a je proto jasné, že jakýkoliv propad kvality je naprosté sci-fi.