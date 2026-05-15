Donald Trump investoval přes 7 milionů dolarů do akcií Applu, pak vzal Tima Cooka do Číny

Donald Trump v uplynulých dnech navštívil Čínu a setkal se s prezidentem země. Na návštěvu s sebou vzal mimo jiné také Elon Musk nebo Tim Cook, který je stále CEO společnosti Apple. Zajímavé je, že Donald Trump před svým odletem do Číny investoval více než 7,2 milionu dolarů právě do akcií Applu. Trump před odletem do Číny obchodoval také s akciemi dalších společností členů delegace. Apple je však jednoznačně firmou, do které v uplynulých měsících, týdnech i dnech investoval nejvíce finančních prostředků.
Celá cesta do Číny byla v podstatě obchodní delegací, které se účastnili Tim Cook, ředitel Boeing Kelly Ortberg, Elon Musk nebo CEO NVIDIA Jensen Huang. Tito nejmocnější muži světového byznysu nejeli pouze na zdvořilostní návštěvu, ale tvrdě jednat o obchodech v zemi, která má obrovský potenciál. První výsledky během včerejšího dne oznámil Boeing, který v Číně podepsal objednávku na 300 letadel v hodnotě více než 37 miliard dolarů. To však akcionáře příliš nepotěšilo, protože očekávali objednávku až na 500 letadel. I tak jde o obrovský obchod, který pomůže finanční stabilizaci Boeingu, jenž na tom v poslední době nebyl zrovna dobře.
Na čínský trh se snaží vrátit také Nvidia, která zde měla tržby v hodnotě miliard dolarů. Kvůli omezením americké vlády a směrnicím Pekingu se však z Číny stáhla a nyní se snaží o návrat. Pro Apple představuje Čína extrémní potenciál a například levnější modely jako MacBook Neo nebo základní řady iPhone 17 jsou pro tamní trh jako dělané. O tom, na čem se Tim Cook v Číně dokázal dohodnout, zatím nejsou dostupné žádné informace. Zdá se však, že minimálně prezident USA věřil, že jednání dopadnou dobře, a proto investoval ještě předtím, než Tim Cook dorazil do Číny. Uvidíme tedy, zda Apple v nejbližší době oznámí nějaké zajímavé novinky spojené právě s prodeji v Číně.