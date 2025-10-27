Zavřít reklamu

Apple pomáhá Trumpovi přestavět Bílý dům. Nový taneční sál má stát přes 350 milionů dolarů

Amaya Tomanová
Společnost Apple patří mezi několik technologických gigantů, kteří přispějí na výstavbu nového tanečního sálu o rozloze 90 000 čtverečních stop (přibližně 8 360 m²) v areálu Bílého domu. Informovala o tom stanice CNN s odkazem na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Stavební práce na sále byly zahájeny tento týden, přičemž kvůli výstavbě došlo dokonce k demolici východního křídla Bílého domu. Prezident Trump uvedl, že celková cena projektu nyní dosahuje 350 milionů dolarů, což je o 150 milionů více, než dříve uváděl. Podle jeho slov má být projekt financován výhradně ze soukromých darů, tedy bez využití veřejných prostředků.

Apple není jedinou společností, která se na financování podílí. Mezi dalšími dárci figurují také Amazon, Google, Meta, Microsoft a HP. Přesné částky jednotlivých příspěvků však nebyly zveřejněny. Zdroje blízké projektu tvrdí, že se firmy rozhodly zapojit z „filantropických důvodů“, přičemž výstavba má představovat podporu rozvoje a modernizace reprezentačních prostor Bílého domu.

US Congress US Congress
US Congress
Trump Cook Inauguace 1 Trump Cook Inauguace 1
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 5 Trump Cook Inauguace 5
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook (C) speaks with Eric Trump and Lara Trump during the inauguration of U.S. President Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 3 Trump Cook Inauguace 3
WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Apple CEO Tim Cook (C) seen behind US President Donald Trump (R) and US Vice President JD Vance (L) after the two were sworn into office at an inauguration ceremony in the rotunda of the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images)
Trump Cook Inauguace 2 Trump Cook Inauguace 2
Sundar Pichai, chief executive officer of Alphabet Inc., from left, Shou Zi Chew, chief executive officer of TikTok Inc., Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., and Elon Musk, chief executive officer of Tesla Inc., following the 60th presidential inauguration in the rotunda of the US Capitol in Washington, DC, US, on Monday, Jan. 20, 2025. President Donald Trump launched his second term with a strident inaugural address that vowed to prioritize America's interests with a "golden age" for the country, while taking on "a radical and corrupt establishment." Photographer: Saul Loeb/AFP/Bloomberg via Getty Images
Nový sál má sloužit pro státní návštěvy, oficiální recepce a slavnostní akce, ale podle kritiků projekt vyvolává otázky o jeho nutnosti i transparentnosti. Kritici poukazují na to, že investice do luxusního prostoru tohoto rozsahu působí rozporuplně v době, kdy Spojené státy čelí ekonomickým výzvám. Prezident Trump naopak argumentuje tím, že nový sál „pozvedne prestiž Bílého domu“ a bude podle něj největším a nejmodernějším reprezentačním prostorem v historii sídla amerických prezidentů.

Společnost Apple se ke své finanční účasti zatím oficiálně nevyjádřila. Není tedy známo, zda se jedná o jednorázový příspěvek, nebo širší spolupráci v rámci technologického zajištění stavby. Apple přitom dlouhodobě zdůrazňuje svůj závazek k inovacím, architektuře a designu — není proto vyloučeno, že se do projektu zapojí i po stránce technologické.

Zdroj
