Apple pomáhá Trumpovi přestavět Bílý dům. Nový taneční sál má stát přes 350 milionů dolarů

Společnost Apple patří mezi několik technologických gigantů, kteří přispějí na výstavbu nového tanečního sálu o rozloze 90 000 čtverečních stop (přibližně 8 360 m²) v areálu Bílého domu. Informovala o tom stanice CNN s odkazem na vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Stavební práce na sále byly zahájeny tento týden, přičemž kvůli výstavbě došlo dokonce k demolici východního křídla Bílého domu. Prezident Trump uvedl, že celková cena projektu nyní dosahuje 350 milionů dolarů, což je o 150 milionů více, než dříve uváděl. Podle jeho slov má být projekt financován výhradně ze soukromých darů, tedy bez využití veřejných prostředků.
Apple není jedinou společností, která se na financování podílí. Mezi dalšími dárci figurují také Amazon, Google, Meta, Microsoft a HP. Přesné částky jednotlivých příspěvků však nebyly zveřejněny. Zdroje blízké projektu tvrdí, že se firmy rozhodly zapojit z „filantropických důvodů“, přičemž výstavba má představovat podporu rozvoje a modernizace reprezentačních prostor Bílého domu.
Nový sál má sloužit pro státní návštěvy, oficiální recepce a slavnostní akce, ale podle kritiků projekt vyvolává otázky o jeho nutnosti i transparentnosti. Kritici poukazují na to, že investice do luxusního prostoru tohoto rozsahu působí rozporuplně v době, kdy Spojené státy čelí ekonomickým výzvám. Prezident Trump naopak argumentuje tím, že nový sál „pozvedne prestiž Bílého domu“ a bude podle něj největším a nejmodernějším reprezentačním prostorem v historii sídla amerických prezidentů.
Společnost Apple se ke své finanční účasti zatím oficiálně nevyjádřila. Není tedy známo, zda se jedná o jednorázový příspěvek, nebo širší spolupráci v rámci technologického zajištění stavby. Apple přitom dlouhodobě zdůrazňuje svůj závazek k inovacím, architektuře a designu — není proto vyloučeno, že se do projektu zapojí i po stránce technologické.