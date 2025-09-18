Šéf Applu povečeřel ve Windsoru po boku Trumpa a krále Karla III.

Generální ředitel Apple Tim Cook patřil mezi významné hosty státní večeře na hradě Windsor, která se konala ve středu večer za účasti krále Karla III. a bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Událost byla součástí Trumpovy oficiální návštěvy Velké Británie.
Tim Cook se objevil na honosné akci
Na seznamu více než 160 hostů se objevila řada vlivných osobností ze světa technologií a médií. Přítomen byl například CEO Nvidie Jensen Huang, CEO Citigroup Jane Fraser, CEO Arm Rene Haas, CEO OpenAI Sam Altman nebo zakladatel Blackstone Steve Schwarzman. Nechyběl ani mediální magnát Rupert Murdoch.
Podle agentury Bloomberg měla Trumpova cesta do Velké Británie zdůraznit a posílit „speciální vztah“ mezi oběma zeměmi. Součástí návštěvy je i podpis nových ekonomických dohod v hodnotě miliard dolarů, přičemž na programu jsou datová centra pro umělou inteligenci a výstavba jaderných elektráren, které mají posílit energetickou infrastrukturu.
V rámci tohoto týdne Microsoft oznámil investici do britské AI infrastruktury ve výši 22 miliard liber (30 miliard dolarů) do roku 2028. Jen několik hodin předtím zveřejnil Google svůj plán investovat 5 miliard liber (6,8 miliardy dolarů). Překvapivě Apple zatím žádné podobné investice nepředstavil, přestože se Tim Cook akce osobně účastnil. Státní večeře tak nabídla nejen setkání politických lídrů, ale i zřetelný signál o rostoucí roli technologických gigantů v transatlantických vztazích.