Tim Cook bude příští úterý na roztrhání! Dopoledne představí nové iPhony 17, večer povečeří s Trumpem

Příští úterý, tedy 9. září, bude mít Tim Cook hodně nabitý diář. Dopoledne (amerického času) Apple rozjede show „Awe Dropping“, kde se očekává premiéra iPhonu 17, ultra-tenkého iPhonu 17 Air a dalších novinek. Jenže večer se má šéf Applu přesunout do úplně jiného prostředí. Do Bílého domu na večeři s prezidentem. Ale stihne to? Podle The Hill bude Cook jedním z dvacítky šéfů velkých technologických firem, kteří mají v ten samý den dorazit na prezentaci o AI vedenou Melanií Trumpovou. Poté se všichni přesunou na slavnostní večeři do nově předělané Růžové zahrady, kterou prezident proměnil z trávníku na kamennou terasu. Oficiální mluvčí událost s nadsázkou popsal: „Rose Garden Club v Bílém domě je nejžhavější místo ve Washingtonu, ne-li na světě.“
Na seznamu hostů nechybí Mark Zuckerberg (Meta), Satya Nadella a Bill Gates (Microsoft), Sam Altman (OpenAI), Sergey Brin a Sundar Pichai (Google) či Safra Catz (Oracle). Prostě malý sraz technologických miliardářů pod širým nebem. Cook to tak má těžké. Dopoledne na pódiu v Cupertinu bude vysvětlovat, proč je nový iPhone 17 ten nejtenčí a nejchytřejší telefon všech dob. A hned večer by měl v Rose Garden konverzovat o umělé inteligenci u talíře s lososem. Navíc je to jeho první cesta do Bílého domu od srpna, kdy prezidentovi předal pamětní skleněnou plaketu.