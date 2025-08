„Tohle bude největší nálož od iPhonu.“ Tim Cook slibuje obří produktové novinky

Tim Cook opět rozproudil očekávání fanoušků i investorů. Na nedávném interním setkání se zaměstnanci společnosti prohlásil, že je z nadcházejících produktů Applu nadšenější než kdy dřív. „Nikdy jsem necítil tolik energie a vzrušení jako právě teď. Produktová řada, o které vám samozřejmě nemohu nic říct, je úžasná. Některé produkty uvidíte brzy, jiné přijdou později, ale je toho hodně, na co se těšit,“ řekl lodivod Applu. Cookovi nejsou cizí odvážná tvrzení, ale jeho nejnovější slova působí výjimečně nadšeně, a to i na jeho poměry. Je to přitom téměř 30 let, co se k Applu připojil. A od té doby společnost uvedla většinu svých nejzásadnějších produktů: iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods nebo Mac s čipem Apple Silicon.

Fotogalerie Tim Cook WWDC 2025 Trump Cook Inauguace 5 WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook (C) speaks with Eric Trump and Lara Trump during the inauguration of U.S. President Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images) Trump Cook Inauguace 4 WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Former US Vice President Mike Pence (R) walks past Apple CEO Tim Cook (L) as he arrives to attend the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images) Trump Cook Inauguace 3 WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Apple CEO Tim Cook (C) seen behind US President Donald Trump (R) and US Vice President JD Vance (L) after the two were sworn into office at an inauguration ceremony in the rotunda of the United States Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th President of the United States. (Photo by Shawn Thew-Pool/Getty Images) Trump Cook Inauguace 1 WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook attends the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images) Trump Cook Inauguace 2 Sundar Pichai, chief executive officer of Alphabet Inc., from left, Shou Zi Chew, chief executive officer of TikTok Inc., Tim Cook, chief executive officer of Apple Inc., and Elon Musk, chief executive officer of Tesla Inc., following the 60th presidential inauguration in the rotunda of the US Capitol in Washington, DC, US, on Monday, Jan. 20, 2025. President Donald Trump launched his second term with a strident inaugural address that vowed to prioritize America's interests with a "golden age" for the country, while taking on "a radical and corrupt establishment." Photographer: Saul Loeb/AFP/Bloomberg via Getty Images Apple-Battersea-community-impact-Tim-Cook-and-King-Charles-III-greeting-guests-01 tim_cook Vstoupit do galerie

Cook se sice vyhnul detailům, ale aktuální spekulace jeho slovům odpovídají. Apple připravuje nové modely iPhonů, včetně skládacího iPhone 18 Fold, nový MacBook s AI funkcemi, ale především chytré brýle Apple Glasses, které by mohly přinést zcela nový způsob interakce s jablečným ekosystémem. Také se mluví o zcela přepracované verzi Siri a nových AI produktech pro domácnost. Není bez zajímavosti, že Cookova slova přicházejí v době, kdy je Apple kritizován za zpoždění v oblasti AI. Slova Tima Cooka ale mohou tak působit též jako úmyslný odklon od kritiky.