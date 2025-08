Apple mění plán: Chytré brýle s AI chce ukázat do konce příštího roku

Na nedávném hovoru s investory Meta CEO Zuckerberg prohlásil, že chytré brýle považuje za ideální formát pro AI. Podle něj umožní brýle „vidět to, co vidíte vy, slyšet, co slyšíte vy, a mluvit s vámi“. Pokud brýle s AI mít nebudete, můžete být v budoucnu dle Zuckerberga v nevýhodě. Meta má už zkušenosti se chytrými brýlemi v souvislosti se spoluprací s Ray-Ban. Apple byl dosud opatrný. Dlouho se věřilo, že „Apple Glasses“ budou AR náhlavní zařízení, tedy v podstatě budoucí zmenšená verze Apple Vision Pro. Mezitím společnost testovala alternativní přístupy, například přidání kamer do Apple Watch nebo AirPods.

Z těchto plánů se nyní ustupuje. Podle spolehlivých zdrojů Apple zrychluje vývoj vlastních chytrých brýlí, tentokrát zaměřených čistě na umělou inteligenci, nikoli rozšířenou realitu. Brýle mají nabídnout asistenci v reálném čase prostřednictvím Apple Intelligence, nikoli holografické rozhraní. Zatímco Meta už má na trhu několik generací brýlí, Apple si dává načas. Ale pokud se Apple Glasses skutečně představí do konce roku 2026, bude to jasný signál, že obě firmy vnímají AI nikoliv jako technologii pro obrazovku, ale pro každodenní život. Pořídili byste si chytré brýle od Applu?