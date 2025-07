Vision Pro měl být revoluce. Místo toho je z něj zatím historicky nejdražší omyl Applu

Když Apple loni na jaře konečně vypustil do světa Vision Pro, očekávání byla astronomická. Roky vývoje, miliardy dolarů investované do výzkumu, ambiciózní keynote a marketing, který z něj dělal „iPhone moment“ pro smíšenou realitu. Jenže nyní to spíš vypadá, že realita je úplně jinde, než si Apple vysnil.

Podle nových informací přímo z dodavatelského řetězce totiž Apple dramaticky osekává výrobu Vision Pro. Původní plán počítal s tím, že se do konce letošního roku vyrobí a prodá kolem 350 tisíc kusů, což sice na poměry iPhonů nevypadá jako závratné číslo, ale na první generaci takto drahého a specifického zařízení to nebyl vůbec špatný cíl. Teď to ale vypadá, že firma zvládne sotva 60 tisíc kusů. A možná ani to ne.

Proč tenhle obrat o 180 stupňů? Důvodů je několik. Vysoká cena, která v USA startuje na 3499 dolarech, se ukázala jako klíčová překážka. Zařízení, které je spíš technologickým experimentem než masově použitelným produktem, je pro většinu lidí zcela mimo reálné potřeby. Chybí mu také jasná přidaná hodnota, kvůli které byste jej potřebovali používat každý den. Ať už jde o konzumaci obsahu, práci nebo hry, většina funkcí Vision Pro působí spíš jako demonstrace možností než něco, co byste skutečně chtěli nebo potřebovali.

Navíc se ukázalo, že ani vývojáři si s platformou zatím moc nevědí rady. App Store pro visionOS zeje prázdnotou a chybí mu aplikace, které by ukázaly skutečný potenciál headsetu. A když k tomu připočteme poměrně vysokou hmotnost, slabší výdrž na baterii a fakt, že zařízení není příliš mobilní, je zaděláno na problém.

Problém je navíc to, že se Apple s nezájmem o Vision Pro nepotýká jen v USA, ale i ve spoustě dalších zemí, jelikož jej v předešlých měsících začal prodávat v mnoha státech světa. Do projektu přitom vložil opravdu obrovské prostředky a pokud se situace rychle nezmění, bude Vision Pro jednou z nejdražších slepých uliček v historii firmy.

Apple sice podle všeho nechce celý projekt hned pohřbít, ale druhá generace se má výrazně zjednodušit a zlevnit. Spekuluje se o tom, že půjde spíš o „Vision Air“ než „Vision Pro“ s cílem oslovit širší publikum. Otázkou ale je, jestli už nebude pozdě. Trh zatím o smíšenou realitu zjevně nestojí, a pokud Apple nezapracuje na obsahu, využitelnosti a hlavně ceně, může Vision Pro skončit na propadlišti dějin nebo minimálně jen jako další z řady headsetů, které jsou na trhu, ale které prodejní rekordy určitě netrhají.