Cena iPhone 17 Air může být velmi nepříjemným překvapením!

Od představení nových modelů iPhone 17 svět dělí už jen něco málo přes týden, což nepřekvapivě znamená, pomyslná vlna úniků informací, která tyto telefony s předstihem poodhaluje, nabírá na síle. Ve velkém se v současnosti spekuluje například nad tím, kolik budou novinky stát. A zatímco některé úniky hovoří o tom, že se zdražovat meziročně nebude, jiné jdou v tomto směru přesně do protisměru. To je i případ analytiků ze společnosti TrendForce, kteří se však (bohužel) v minulosti párkrát ukázali jako dobře informovaní. Jejich výsledky pátrání není proto od věci na našem magazínu zveřejnit, byť doufáme, že se tentokrát zakládají na nepřesných zjištěních.
Analytici přišli konkrétně s tím, že zatímco základní model zůstane na cenách jako tomu bylo loni, modely Pro podraží. iPhone 17 Pro by měl podle nich v základu se 256GB úložištěm stát 1199 dolarů (tedy o 200 dolarů víc než tomu je nyní), přičemž iPhone 17 Pro Max má zdražit o 100 dolarů na 1299 dolarů. Možná nejvíce zarážející zprávou je však cena iPhone 17 Air.
Tento model, jehož úspěch je už nyní mnoha analytiky zpochybňován, protože by se mělo jednat o poměrně zvláštní kombinaci hardwaru, by totiž měl údajně začínat na 256GB úložišti s cenovkou 1099 dolarů. Za tuto cenu přitom Apple prodává nyní iPhone 16 Pro se 256GB úložištěm, který v Česku vychází na 32 990 Kč. Pokud se tedy naplní zprávy o tom, že iPhone 17 Air nabídne například mizernou výdrž baterie či jen jeden spodní reproduktor a nikoliv stereo, měl by to s touto cenovkou extrémně těžké. Je proto otázkou, nakolik je tentokrát vhodné brát informace od TrendForce vážně. Vždyť ani podstatně levnější iPhony Plus či mini v minulosti nezaujaly, přičemž i ty měly být určitým ozvláštněním modelové řady Applu. Jejich cenovky byly přitom úplně někde jinde než by měla být ta u iPhone 17 Air.