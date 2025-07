Analytici: Šéf Applu Tim Cook by měl odstoupit

Tento týden jsme vám na stránkách našeho magazínu přinesli zprávu o tom, že ředitel Applu Tim Cook se na odchod jen tak nechystá. Odborníci z americké výzkumné firmy LightShed Partners jsou ale jiného názoru.

Podle nich by měl Apple zvážit výměnu svého dlouholetého šéfa. A ačkoliv tomu podle analytiků Waltera Piecyka a Joa Galoneho s největší pravděpodobností v dohledné době nedojde, je rostoucí tlak na změnu vedení firmy jasně patrný.

Ujíždějící AI vlak

Agentura Bloomberg nedávno přinesla zprávu o tom, že akcie společnosti Apple v roce 2025 výrazně zaostávají za konkurencí, zatímco Microsoft zaznamenal nárůst o 19 % a Meta dokonce o 25 %, Apple ztratil 16 %. Hlavním důvodem je podle analytiků zpoždění firmy v oblasti umělé inteligence. Zatímco konkurenti chrlí inovace na poli generativní AI, Apple působí, jako by ztratil dech.„Zanedbání oblasti AI by mohlo zásadně ovlivnit dlouhodobou trajektorii Applu a jeho schopnost růstu vůbec,“ upozorňuje poznámka analytiků LightShed. „AI změní celé oblasti průmyslu a Apple riskuje, že zůstane mezi poraženými.“

Úspěchy minulosti vs. výzvy budoucnosti

Nelze však přehlédnout, že Tim Cook za svého působení od roku 2011 proměnil Apple v jednoho z nejhodnotnějších hráčů světa. Akcie firmy vzrostly o více než 1 400 %, zatímco index S&P 500 zaznamenal „pouze“ 430% růst. Cook byl bezpochyby správným CEO pro svou dobu – stabilní, efektivní, výjimečně schopný v řízení globálních dodavatelských řetězců. Jenže právě to může být podle kritiků dnes problémem. Firma prý teď potřebuje někoho, kdo bude více vizionářem a inovátorem než manažerem výroby.

Napětí okolo vedení Applu zesílilo po oznámení, že COO Jeff Williams, považovaný za Cookova možného nástupce, odejde ještě tento měsíc. Nahradí ho Sabih Khan, ale nový favorit pro nástupnictví je John Ternus, senior viceprezident pro hardwarové inženýrství. „Odchod Williamse je šancí na větší změnu, ne na pokračování současného stylu,“ tvrdí LightShed. Zároveň dodává, že Cook odvedl skvělou práci, ale že Apple nyní potřebuje narušitele statu quo, ne jeho strážce.

Navzdory těmto hlasům se však nezdá, že by Cook plánoval odchod. Podle známého analytika Marka Gurmana z Bloombergu není v současnosti připraven žádný nástupce a ani samotný Cook nedává najevo, že by chtěl odejít. A co víc – správní rada společnosti prý nemá důvod ke změně. „Správní rada je Cookovi loajální,“ píše Gurman. „Navzdory slabinám – selhání v AI, stárnoucí produktové řadě, poklesu inovativního ducha i napětí s vývojáři a regulátory – věří, že právě on je ten, kdo firmu dokáže znovu nasměrovat kupředu.“