Apple má už pouze rok na to, aby svět přesvědčil o kvalitách Apple Intelligence

Zatímco většina finančních a investičních společností vyjádřila po WWDC 2025 jisté zklamání, analytik Daniel Ives z Wedbush si přesto myslí, že Apple udělal správný krok. Ve zprávě pro investory, kterou získal AppleInsider, Ives tvrdí, že ačkoli keynote působila tlumeně, Apple začíná naplňovat svou vizi umělé inteligence tím, že otevřel Apple Intelligence vývojářům třetích stran. Podle Ivese se Apple letos rozhodl jít cestou jistoty, částečně i kvůli kritice a nedotaženým funkcím představeným na WWDC 2024. Přesto varuje, že následujících 12 měsíců bude pro Apple klíčových, neboť právě v tomto období se ukáže, zda Apple Intelligence dokáže investory přesvědčit. Pokud se tak nestane, může být důvěra v AI strategii fuč.

Ives se domnívá, že časový tlak by mohl vést Apple k větším AI akvizicím, než jaké činil dosud. Apple každoročně tiše kupuje desítky společností, ale informace zveřejňuje jen v případech větších transakcí. Wedbush přesto zůstává optimistický. Analytici si podle Ivese věří, že Apple dokáže v oblasti umělé inteligence uspět a jen potřebuje čas. WWDC 2025 podle něj připravila půdu pro další inovace a vývoj. Wedbush i nadále drží cílovou cenu akcií Applu na hodnotě 270 dolarů. Tento cíl byl stanoven už v květnu, a to především díky schopnosti Applu čelit globálním výzvám, jako jsou obchodní cla zavedená administrativou Donalda Trumpa. Jestli Apple skutečně dodá, co slíbil, a Apple Intelligence naplní svůj potenciál, ukáže až příští rok.