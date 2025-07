Nástupce Tima Cooka je v nedohlednu a Apple je s tím zjevně v pohodě

Vedení společnosti Apple v současné době prochází jednou z největších změn za poslední roky. Stáváme se svědky četných odchodů vedoucích pracovníků do penze. Pokud byste očekávali, že je v tomto směru bude následovat i samotný Tim Cook, jste ale na omylu.

Jak nedávno informoval Mark Gurman ze společnosti Bloomberg, Cook se i přes nedávná zaškobrtnutí v oblasti umělé inteligence a stagnaci produktových inovací stále těší plné důvěře ze strany správní rady. A co víc – očekává se, že u kormidla zůstane ještě dlouhá léta.

Jeff Williams ze hry

Největší pozornost aktuálně poutá plánovaný odchod Jeffa Williamse, dosavadního provozního ředitele (COO), který je s Applem spojený od roku 1998. Byl považován za samozřejmého kandidáta na nástupce Tima Cooka, obzvlášť díky své klíčové roli při vývoji Apple Watch, zdravotnických technologií a optimalizaci provozních procesů. Jeho odchod tak zanechává pomyslné vakuum – chybí zřejmý kandidát, který by mohl Cooka v čele společnosti nahradit.

Změny v pravomocích i ve struktuře vedení

Williamse v roli COO nahradil Sabih Khan, dosud odpovědný za řízení dodavatelského řetězce. Ostatní oblasti byly rozděleny mezi další členy vedení: návrhářské týmy se nyní budou zodpovídat přímo Cookovi, software týkající se zdraví a Siri spadá pod šéfa vývoje softwaru Craiga Federighiho. Změny se dotýkají i AppleCare a dalších oddělení.

Tato rošáda navazuje na další nedávné přesuny – finanční ředitel Luca Maestri předal svou roli Kevanu Parekhovi, a dlouholetí matadoři jako Dan Riccio a Phil Schiller se stáhli do ústraní nebo odešli do důchodu. Většina vrcholných manažerů Applu je dnes ve věku 60+, a další změny tak na sebe s velkou pravděpodobností nenechají dlouho čekat.

WASHINGTON, DC - JANUARY 20: CEO of Apple Tim Cook (C) speaks with Eric Trump and Lara Trump during the inauguration of U.S. President Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States. (Photo by Kevin Dietsch/Getty Images)

Na vedoucí frontě klid

A co Tim Cook? Ten v listopadu oslaví pětašedesáté narozeniny, ale rozhodně nevysílá signály, že by měl v plánu odejít. Naopak – podle mnoha zainteresovaných by mohl Applu šéfovat klidně ještě dalších pět let. Vzhledem k odchodu Williamse ale není jasné, kdo by případně převzal vedení. Jako možný kandidát se zmiňuje šéf hardwaru John Ternus, ten ale postrádá zkušenosti s financemi a provozem, což by mu cestu k pozici CEO mohlo značně zkomplikovat.

Dokud ale Cook zůstává, Apple má v jeho osobě silnou a stabilní postavu. Někteří dokonce spekulují, že by se po odchodu Arthura Levinsona mohl stát i předsedou představenstva.

Apple tak vstupuje do období výrazných personálních změn, avšak s pevným vedením na samotném vrcholu. Z dlouhodobého pohledu může být právě Cookova setrvalá přítomnost klíčem k tomu, aby společnost zvládla přechod bez větších otřesů. Absence jasného nástupce sice vzbuzuje otázky ohledně budoucnosti, ale pro současnost platí jediné: Apple má stále svého kapitána a nevidí důvod hledat nového.