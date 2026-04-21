Odchod Tima Cooka hýbe světem. Ozvali se Trump, Buffett i Altman

J. Jiří Filip
Oznámení Applu o tom, že Tim Cook po letech končí v čele firmy, nenechalo chladnými ani nejvýraznější osobnosti byznysu a politiky. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a ukazují, jak silnou stopu Cook za svou éru zanechal.

Například šéf OpenAI Sam Altman označil Cooka jednoduše za legendu a poděkoval mu za vše, co pro Apple i technologický svět udělal. Podobně silná slova zazněla i od investora Warren Buffett, který prohlásil, že bez Cooka by Apple nebyl tam, kde je dnes. Podle něj jde o výjimečného lídra, který dokázal firmu nejen řídit, ale zároveň ji posunout na úplně novou úroveň.

Pozornost ale tradičně přitáhl i Donald Trump, který Cooka dlouhodobě komentuje po svém. Na jednu stranu ho označil za někoho, kdo odvedl skvělou práci a posunul Apple dál než kdokoliv před ním. Na druhou stranu si neodpustil i svůj typický, kontroverznější komentář, který opět rozvířil debatu na sociálních sítích. Zajímavý pohled přidala i guvernérka Alabamy Kay Ivey, která připomněla Cookovy kořeny a zdůraznila, že pro její stát zůstává velkou osobností, na kterou mohou být hrdí. Nechyběla ani odlehčenější reakce od zakladatele Oculus VR Palmer Luckey, který situaci okomentoval svým typickým stylem a ukázal, že odchod Cooka rezonuje napříč celým technologickým světem.

Ať už jsou reakce jakékoliv, jedno je z nich patrné naprosto jasně. Odchod Tima Cooka z pozice CEO není jen interní změnou v Applu, ale událostí, která má přesah daleko za hranice jedné firmy.

