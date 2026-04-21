Tim Cook končí jako CEO Apple, klíčová role mu však zůstane

Apple potvrdil, že i po odchodu Tima Cooka z pozice CEO zůstane bývalý šéf firmy dál aktivní v jedné z nejcitlivějších oblastí celé společnosti. Konkrétně bude své zkušenosti nadále uplatňovat v oblasti vztahů s vládami a regulátory po celém světě, což by mělo kalifornskému gigantovi zajistit minimálně na další roky v tomto směru pomyslný klid vzhledem k tomu, jak dobré vztahy zde Tim má.
Podle oficiálního vyjádření Applu má Cook i nadále asistovat u vybraných strategických oblastí, přičemž jednou z nich bude právě globální komunikace s politiky a státními institucemi, což rozhodně není žádná okrajová agenda. Téma vztahu Applu s vládami, zejména ve Spojených státech a Číně, bylo totiž v posledních letech jedním z nejcitlivějších bodů celé Cookovy éry a zároveň i jedním z důvodů, proč jeho odchod vyvolal tolik otázek, kdo vlastně tuto roli převezme a jak se změní dynamika mezi Applem a politickým světem.
Cook měl v této oblasti mimořádně silnou pozici. Během svého působení se opakovaně setkával s vrcholnými politiky, včetně amerických prezidentů, a jeho vztahy s vládními strukturami byly často označovány za klíčový faktor stability Applu v globálním měřítku. Právě proto je jeho pokračující zapojení v této oblasti poměrně zásadní zprávou.
Fotogalerie
Ne vše je však v tomto směru takříkajíc „zalité sluncem“. Cook se totiž v posledních měsících dostal pod zvýšenou veřejnou i politickou kritiku kvůli právě svým kontaktům s administrativou Donalda Trumpa. Zmiňována byla například jeho návštěva Bílého domu, kde předal prezidentovi skleněnou plaketu zasazenou do 24karátového zlatého podstavce, ale i jeho účast na projekci dokumentu o Melanii Trump krátce po protestech v USA právě proti administrativě Trumpa.
Na přímý dotaz v pořadu Good Morning America Cook tyto otázky komentoval s tím, že se nepovažuje za politického člověka ani na jedné straně spektra. Právě to ale nic nemění na faktu, že jeho vliv v oblasti vládních vztahů zůstává i po odchodu z čela Applu mimořádně silný.
Apple tak v podstatě dělá jednu věc velmi jasně. Cook sice předává každodenní řízení firmy, ale klíčové geopolitické a regulatorní vazby si společnost stále ponechává pod jeho dohledem a to přesně v době, kdy se vztahy mezi technologickými giganty a vládami po celém světě stávají čím dál napjatější.