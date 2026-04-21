John Ternus má v Apple změnit styl řízení. Čeká se tvrdší rozhodování i nový směr produktů

Apple má za sebou jeden z největších posunů posledních let. Tim Cook po téměř 15 letech končí jako CEO a od 1. září 2026 ho střídá šéf hardwarového inženýrství John Ternus. Cook se přesouvá do role výkonného předsedy, ale reálně už se začíná psát nová kapitola Applu. Podle nového reportu Bloombergu od reportéra Marka Gurmana přitom nejde jen o výměnu jména na vizitce, ale o zásadní změnu v tom, jak bude Apple rozhodovat.
Zatímco Tim Cook byl známý spíš konsenzuálním stylem řízení, kdy klíčová rozhodnutí vznikala v širším vedení a on sám spíš kladl otázky než vybíral konkrétní řešení, Ternus má jít opačným směrem. Podle lidí z Applu bude tak Ternus u produktových rozhodnutí výrazně přímější. Nečeká se od něj údajně žádné dlouhé vyvažování názorů, ale jasná volba – tedy jinými slovy buď jedna cesta, nebo druhá. I když to může nést riziko chyb, zároveň to znamená rychlejší a jednoznačnější směr.
Právě tahle změna má být jedním z důvodů, proč si ho Apple vybral. Firma se totiž chystá na období, kdy bude muset být mnohem agresivnější v oblasti umělé inteligence i nových produktových kategorií a s tím souvisí i tlak na to, aby se rozhodnutí netočila v kruhu, ale byla jasná a rychlá.
Právě s ohledem na tyto předpoklady je velmi zajímavé, že měl Ternus zároveň v minulosti působit o něco opatrněji u extrémně rizikových projektů. V minulosti měl mít například rezervovanější postoj například k Apple Vision Pro nebo zrušenému Apple Car projektu, kde naopak Cook tlačil na ambicióznější směr. Apple tak pod jeho vedením pravděpodobně nepojede cestou divokých experimentů, ale spíš precizního ladění stávajícího ekosystému a jeho rozšiřování tam, kde to dává smysl. Jestli to bude znamenat klidnější období, nebo naopak efektivnější inovace, se teprve ukáže. Jisté ale je, že Apple vstupuje do fáze, kde už nebude stačit jen diskutovat, což by z uživatelského hlediska mohlo být nakonec dost zajímavé. Pokud vám tedy Apple v posledních letech přišel málo inovativní, dost možná se nyní blýská na lepší časy.
