Tim Cook odchází. Jeho dopis komunitě vás dostane

Apple začíná psát další kapitolu své historie a tentokrát to není jen tichá změna v pozadí. Tim Cook totiž poté, co Apple skrze tiskovou zprávu oznámil jeho odchod z pozice CEO, zveřejnil otevřený dopis, ve kterém se ohlíží za svým působením v čele firmy a bez přehánění jde o jeden z nejzásadnějších momentů posledních let. A protože je tento dopis určen Apple komunitě, tedy vlastně všem Apple uživatelům, přečíst byste si jej měli i vy.
Cook v dopise například označuje svou éru CEO za „čest a privilegium“ a zároveň velmi otevřeně mluví o svém nástupci. Tím se stane John Ternus, kterého popisuje jako brilantního inženýra a vizionáře. Právě Ternus převezme řízení společnosti letos v září, zatímco Cook se přesune do role výkonného předsedy. Ostatně, celé znění dopisu najdete přeložené pomocí AI níže:
Dopis komunitě od Tima
Komunitě Applu,
posledních 15 let začínám téměř každé ráno stejně. Otevřu e-mail a čtu zprávy, které jsem den předtím obdržel od uživatelů Applu z celého světa.
Sdílíte se mnou malé kousky svých životů a říkáte mi věci, které chcete, abych věděl o tom, jak se vás Apple dotkl. O chvíli, kdy vaši maminku zachránily Apple Watch. O dokonalém selfie, které jste pořídili na vrcholu hory, jež se zdála být nemožná zdolat. Děkujete mi za to, jak Mac změnil to, co můžete dělat v práci, a občas mi také dáváte zabrat, když něco, na čem vám záleží, nefunguje tak, jak by mělo.
V každém z těchto e-mailů cítím tlukot srdce naší sdílené lidskosti. Cítím hluboký závazek pracovat ještě usilovněji a posouvat věci dál. Ale především cítím vděčnost, kterou nedokážu vyjádřit slovy – že jsem mohl být tím člověkem na druhé straně těchto zpráv, lídrem společnosti, která rozněcuje představivost a obohacuje životy tak hlubokým způsobem, že se to vymyká popisu. Byla to obrovská čest a privilegium.
Dnes jsme oznámili, že dělám další krok na své cestě v Applu. V následujících měsících se přesunu do nové role – v září opustím pozici CEO a stanu se výkonným předsedou představenstva Applu. Na místo, o kterém z celého srdce vím, že je to nejlepší práce na světě, nastoupí nový člověk. Tím je John Ternus, brilantní inženýr a myslitel, který posledních 25 let pomáhal vytvářet produkty Applu, které naši uživatelé tolik milují. Je posedlý každým detailem a soustředí se na všechny možné způsoby, jak věci dělat lepší, odvážnější, krásnější a smysluplnější. Je pro tuto roli tím pravým.
Johnovi hluboce záleží na tom, kým jsme v Applu, co děláme a ke komu se dostáváme. Má srdce i charakter vést s mimořádnou integritou. Jsem nesmírně hrdý, že ho mohu nazývat dalším CEO Applu. Pod jeho vedením tato společnost dosáhne neuvěřitelných výšin a jeho vliv pocítíte v každém momentu radosti a objevování, které přinesou budoucí produkty a služby. Nemůžu se dočkat, až ho poznáte tak jako já.
Toto není rozloučení. Ale v tomto okamžiku změny jsem chtěl využít příležitosti a poděkovat. Tentokrát ne jménem společnosti, i když uvnitř našich zdí přetéká obrovská vděčnost vůči vám. Ale jednoduše jménem mě samotného. Tima. Člověka, který vyrůstal na venkově v jiné době a který měl to štěstí stát se na tyto magické chvíle CEO té nejlepší společnosti na světě.
Děkuji vám za důvěru a laskavost, kterou jste mi projevovali. Děkuji, že jste mě zdravili na ulici i v našich obchodech. Děkuji, že jste se mnou sdíleli nadšení při představování nových produktů a služeb. A především děkuji za to, že jste mi věřili, že mohu vést společnost, která vás vždy stavěla do středu všeho, co dělá.
Každý den vstáváme s myšlenkou na to, co můžeme udělat, aby byl váš život o něco lepší. A každý den jste vy udělali ten můj tím nejlepším, jaký jsem si mohl přát.
Děkuji.
Upřímně řečeno, ačkoliv si to možná mnoho lidí ani neuvědomuje, je až neuvěřitelné, co vše se pod Cookovým vedením odehrálo. Do čela Applu se dostal v roce 2011 po odchodu Steve Jobs a mnozí tehdy pochybovali, jestli dokáže navázat. Dnes už ale víme, že nejen dokázal, ale Apple pod jeho vedením vystřelil do úplně jiné ligy.
Stačí si projít ty nejzásadnější milníky, u kterých byl a o kterých právě z pozice CEO rozhodoval. iPhone se stal ještě dominantnější silou, služby začaly generovat obrovské příjmy, Apple Silicon přepsal pravidla hry u Maců a firma si troufla i na zcela nové kategorie. Stačí zmínit Apple Watch, AirPods nebo Apple Vision Pro, které jasně ukazují, kam se Apple za poslední roky posunul.
Zajímavé ale je, že Cook svůj odchod nevnímá jako definitivní konec, ba právě naopak. V dopise zdůrazňuje, že nejde o „sbohem“ a že se chce dál aktivně podílet na směřování firmy, jen už z jiné pozice. Otázkou tak zůstává, jak moc viditelný bude pro veřejnost v roli předsedy a jestli si zachová svůj dosavadní vliv. Jedno je ale jisté už teď. Apple přechází do nové éry, která bude stát na základech, jež Cook pomáhal budovat patnáct let. A pokud se potvrdí očekávání kolem John Ternus, může být tahle změna mnohem zásadnější, než se na první pohled zdá.