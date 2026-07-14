Apple kývl na výrobu čipů u Intelu. Důvodem měly být Trumpovy celní hrozby

Zdá se, že za nedávno oznámenou spoluprací Applu a Intelu nestojí jen snaha rozšířit výrobní kapacity. Podle nové zprávy deníku The Wall Street Journal přitom sehrála klíčovou roli také jednání s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě během nich měl být Tim Cook vyzván, aby Apple začal využívat výrobní závody Intelu ve Spojených státech.
Vše se mělo odehrát už v létě loňského roku, kdy Apple intenzivně jednal s Bílým domem o plánovaných 100% clech na dovoz polovodičů. Takto vysoká cla by výrazně zvýšila náklady na výrobu prakticky všech zařízení Applu. Společnosti se nakonec podařilo získat výjimku, mimo jiné díky příslibu investovat stovky miliard dolarů do americké ekonomiky.
Intel jako součást širší strategie
Právě během těchto jednání měl podle zdrojů prezident Donald Trump spolu s ministrem obchodu Howardem Lutnickem apelovat na Tima Cooka, aby Apple část své výroby čipů přesunul do továren Intelu. Spojitost mezi vyjednáváním o clech a následnou dohodou s Intelem dosud veřejně známá nebyla.
Dohoda s Intelem přitom zapadá do širší strategie Applu, který v posledních měsících výrazně posiluje výrobu čipů na území Spojených států. Nedávno například oznámil investici přesahující 30 miliard dolarů do čipů vyráběných společností Broadcom v USA a zároveň pokračuje ve spolupráci s TSMC, Amkorem či GlobalWafers na budování domácího dodavatelského řetězce.
Jaké konkrétní čipy bude Intel pro Apple vyrábět ani kdy jejich výroba odstartuje zatím zveřejněno nebylo. Je však zřejmé, že vedle technických a obchodních důvodů začíná hrát stále významnější roli také politika a snaha Applu udržet si co nejlepší vztahy s americkou administrativou.