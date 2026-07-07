iPhone Air 2 má napravit dvě největší chyby první generace. Apple chystá zásadní vylepšení

Extrémně tenké tělo je bezpochyby největším lákadlem iPhonu Air, dosažení minimálních rozměrů si však vyžádalo několik kompromisů. Apple musel šetřit místem prakticky všude, kde to bylo možné, což se podepsalo především na fotoaparátu a kapacitě baterie. Právě dvě nejčastěji kritizované vlastnosti by však měla druhá generace výrazně vylepšit.
O chystaných změnách u iPhone Air 2 se hovoří již delší dobu, nyní však přicházejí další konkrétní informace. Známý leaker Digital Chat Station podpořil předchozí zprávy o tom, že Apple plánuje přidat druhý fotoaparát a současně výrazně zvýšit kapacitu baterie. Pokud se informace potvrdí, druhá generace by mohla odstranit dvě největší překážky, které část zákazníků od nákupu současného modelu odrazují.
iPhone Air 2 má dostat druhý fotoaparát
Jednou z nejdiskutovanějších vlastností současného iPhonu Air je jeho fotografická výbava. Apple u extrémně tenkého telefonu vsadil pouze na jediný zadní fotoaparát. Přestože hlavní snímač nabízí vysokou kvalitu fotografií, absence dalšího objektivu znamená ve srovnání s ostatními moderními iPhony citelné omezení.
Již několik měsíců se proto objevují informace, podle kterých chce Apple u druhé generace situaci změnit. Dlouhou dobu však nebylo jasné, jaký typ druhého fotoaparátu společnost zvolí. Ve hře měl být teleobjektiv umožňující kvalitnější optické přiblížení nebo ultraširokoúhlý fotoaparát.
Podle nejnovějších informací má nakonec Apple zvolit druhou možnost. Digital Chat Station tvrdí, že iPhone Air 2 nabídne dvojici zadních fotoaparátů tvořenou hlavním 48Mpx snímačem a ultraširokoúhlým objektivem. Takové řešení by fotografické možnosti telefonu výrazně rozšířilo. Ultraširokoúhlý fotoaparát je užitečný například při fotografování krajiny, architektury, větších skupin lidí nebo ve chvílích, kdy se fotograf nemůže od snímaného objektu dostatečně vzdálit.
Zároveň by se iPhone Air 2 svou výbavou přiblížil standardním modelům iPhonu. Apple by přitom stále mohl zachovat určité rozdíly oproti dražším modelům Pro, které nabízejí pokročilejší fotografické systémy a teleobjektivy.
Výrazně větší baterie má vyřešit další slabinu
Druhou zásadní novinkou má být baterie. Právě omezený prostor uvnitř extrémně tenkého těla patří mezi největší konstrukční problémy, se kterými se musí Apple u iPhonu Air vypořádat. O zlepšení výdrže baterie u druhé generace informoval již dříve Bloomberg. Nebylo však jasné, zda Apple plánuje použít fyzicky větší baterii, nebo zda chce delší výdrže dosáhnout především prostřednictvím úspornějších komponent a softwarových optimalizací.
Nejnovější informace nyní naznačují, že Apple skutečně počítá s navýšením samotné kapacity baterie. Podle informací ze současných prognóz dodavatelského řetězce má iPhone Air 2 nabídnout baterii s kapacitou přibližně 3500 mAh. Pro srovnání, současná generace má disponovat baterií s kapacitou přibližně 3149 mAh. Pokud se údaj o nové baterii potvrdí, znamenalo by to nárůst kapacity o více než 11 procent. To rozhodně není zanedbatelný rozdíl. Nový model by se díky tomu mohl přiblížit standardnímu iPhonu 17, jehož baterie má kapacitu přibližně 3692 mAh.
Zajímavou otázkou samozřejmě zůstává, jak chce Apple větší baterii do extrémně tenkého těla dostat. Společnost má několik možností. Může upravit vnitřní konstrukci zařízení, zmenšit některé komponenty nebo využít bateriové články s vyšší energetickou hustotou. Právě efektivnější využití vnitřního prostoru je pro další generaci iPhonu Air zásadní. Apple se totiž pravděpodobně nebude chtít vzdát hlavní vlastnosti celé produktové řady, kterou je mimořádně tenké a lehké tělo. Pokud by se společnosti podařilo zvýšit kapacitu baterie při zachování podobných rozměrů, šlo by o jedno z nejdůležitějších vylepšení druhé generace.
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Apple má představení iPhonu Air 2 plánovat až na příští rok
Podle dosavadních informací se iPhone Air 2 nemá objevit společně s hlavní podzimní generací nových iPhonů. Jeho představení je očekáváno až na jaře příštího roku. Apple tak má mít dostatek času na další úpravy konstrukce a vyřešení kompromisů, které doprovázely vznik první generace extrémně tenkého telefonu.
Právě druhá generace může být pro budoucnost celé řady iPhone Air rozhodující. První model ukázal, kam až je Apple schopen zajít při snaze vytvořit mimořádně tenký smartphone. iPhone Air 2 by nyní mohl ukázat, zda je možné podobnou konstrukci spojit také s výbavou, která bude pro širší skupinu zákazníků dostatečně atraktivní.
Pokud Apple skutečně přidá druhý fotoaparát a současně zvýší kapacitu baterie přibližně na 3500 mAh, odstraní tím dvě z nejčastěji zmiňovaných slabin současného modelu. Z iPhonu Air 2 by se tak mohl stát podstatně zajímavější telefon než jeho předchůdce.