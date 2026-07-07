iPhone 18 Pro bude výrazně tlustší než současný model

Apple se v posledních letech snažil své telefony postupně zeštíhlovat, u připravovaného iPhonu 18 Pro se ale zřejmě vydá opačným směrem. Podle nových informací z dodavatelského řetězce má být novinka citelně tlustší než současný iPhone 17 Pro. Zvětšit se má nejen samotné tělo telefonu, ale také vystupující část s fotoaparáty. Důvodem má být především zásadní změna hlavního fotoaparátu.
S novými informacemi přišel leaker vystupující pod přezdívkou Fixed Focus Digital, který se odvolává na materiály pocházející od společnosti Tata. Podle jeho tvrzení má Apple u iPhonu 18 Pro zvětšit tloušťku samotného těla i zadní části s fotoaparáty, přičemž rozdíl proti současné generaci by se měl pohybovat kolem 2 mm. Leaker dokonce uvedl, že výsledná tloušťka telefonu může být pro zákazníky poměrně překvapivá. Dřívější informace stejného zdroje odhadovaly celkovou tloušťku modelů iPhone 18 Pro na přibližně 9,9 až 10,9 mm. Pro srovnání, současné modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max mají tloušťku 8,75 mm. Pokud se tedy úniky potvrdí, půjde o poměrně výraznou změnu, kterou uživatelé pravděpodobně poznají nejen při pohledu na telefon, ale také při jeho držení v ruce.
Zvětší se také část s fotoaparáty
Změny se nemají týkat pouze samotného těla telefonu. Makety připravovaného iPhonu 18 Pro Max, které se objevily už v dubnu, naznačovaly také další zvětšení zadní části s fotoaparáty. Ta by měla u nového modelu dosahovat tloušťky přibližně 11,54 mm, zatímco u současného iPhonu 17 Pro Max jde o 11,23 mm. Za většími rozměry má stát především přepracovaný hlavní fotoaparát. Apple podle dlouhodobých spekulací připravuje pro iPhone 18 Pro vůbec první fotoaparát s variabilní clonou v historii iPhonu. Nový systém má být konstrukčně složitější a jeho výroba údajně stojí přibližně o 50 % více než současný objektiv s pevnou clonou.
První iPhone s variabilní clonou
Variabilní clona by umožnila měnit množství světla dopadajícího na obrazový snímač prostřednictvím fyzické změny otvoru objektivu. Telefon by tak mohl lépe reagovat na různé světelné podmínky a zároveň nabídnout větší kontrolu nad výslednou podobou fotografií. Výroba nového fotografického modulu už má postupně nabírat na obrátkách u dodavatelů, mezi které údajně patří LG Innotek a Sunny Optical. Právě složitější konstrukce fotoaparátu může být jedním z hlavních důvodů, proč Apple tentokrát upřednostní nové fotografické schopnosti před zachováním co nejtenčího těla.
Apple má zůstat u hliníku
iPhone 18 Pro se podle stejného zdroje nevrátí k titanové konstrukci. Apple má pokračovat v používání hliníkové slitiny, kterou nasadil už u řady iPhone 17 Pro. Jednou z hlavních výhod tohoto materiálu má být velmi dobrý odvod tepla, což může být stále důležitější s rostoucím výkonem procesorů a náročnějšími funkcemi umělé inteligence. Fixed Focus Digital nicméně upozornil také na možné problémy s novými barevnými variantami. Některé současné modely iPhone 17 Pro se potýkaly s hlášenými případy změny barvy nebo poškození povrchové úpravy, a proto bude zajímavé sledovat, zda Apple konstrukci a výrobní proces u nové generace upraví.
Apple má nové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max představit letos v září. Společně s nimi se očekává také příchod prvního skládacího telefonu společnosti, který má podle dosavadních informací nést označení iPhone Ultra. Pokud se aktuální informace potvrdí, iPhone 18 Pro přinese jednu z nejvýraznějších změn rozměrů za poslední generace. Apple se zřejmě rozhodl obětovat část elegance tenkého těla ve prospěch pokročilejšího fotoaparátu a lepšího chlazení. Výsledná tloušťka blížící se až 11 mm by ale mohla být pro řadu zákazníků skutečně překvapivá.