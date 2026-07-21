Neuvěřitelný trend roku 2026. Lidé kupují CD, i když nemají CD přehrávač

Zatímco se dlouhá léta zdálo, že kompaktní disky definitivně patří minulosti, realita je překvapivě jiná. CD zažívají výrazný comeback a podle nejnovějších dat rostou jejich prodeje rychleji než u vinylových desek. Ještě zajímavější je ale fakt, že značná část lidí, kteří si je kupují, je vůbec nemá na čem přehrát.
Prodeje CD prudce rostou
Společnost Luminate, která sleduje prodeje hudby po celém světě, zveřejnila svou pololetní zprávu za rok 2026. Ta ukazuje, že během prvních šesti měsíců letošního roku se prodalo přibližně 16,3 milionu CD, což představuje meziroční nárůst o 16 %.
Pro srovnání, vinylové desky, které byly v posledních letech symbolem návratu fyzických hudebních nosičů, vzrostly za stejné období jen o 2,4 %. CD tak překvapivě patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty hudebního trhu.
Proč se lidé vracejí ke kompaktním diskům?
Důvodů je hned několik. Tím prvním je cena. Zatímco nové vinylové desky běžně stojí několik stovek až více než tisíc korun, CD jsou výrazně dostupnější. Mnoho fanoušků si tak může dovolit budovat fyzickou sbírku své oblíbené hudby bez vysokých nákladů.
Velkou roli hraje také sběratelská hodnota. Moderní alba často obsahují exkluzivní booklet, fotografie, plakáty nebo limitované obaly. Zejména fanoušci chtějí vlastnit něco hmatatelného, co jim streamovací služby nikdy nenabídnou.
K-Pop je jedním z hlavních motorů růstu
Významnou část současného růstu táhne korejská hudební scéna. K-Pop interpreti pravidelně vydávají alba v několika různých verzích, která obsahují sběratelské kartičky, fotografie členů skupiny nebo další bonusový obsah. Fanoušci si proto často pořizují několik kopií stejného alba jen proto, aby získali všechny varianty.
Tento model se ukázal jako mimořádně úspěšný a výrazně pomáhá celkovým prodejům fyzických nosičů. Možná nejzajímavějším údajem celé zprávy je skutečnost, že přibližně polovina příslušníků generace Z a mileniálů, kteří si letos koupili CD, doma vůbec nevlastní zařízení, na kterém by si disk mohli přehrát.
To ukazuje, že dnešní kompaktní disky už často neslouží primárně k poslechu hudby. Stávají se sběratelským předmětem, suvenýrem nebo způsobem, jak podpořit oblíbeného interpreta. Samotný poslech pak většina lidí řeší prostřednictvím služeb jako Spotify, Apple Music nebo YouTube Music.
Fyzická hudba zdaleka nekončí
Ještě před několika lety se zdálo, že streamovací služby fyzické nosiče definitivně vytlačí. Současná čísla ale naznačují pravý opak. Vinyl si udržuje stabilní popularitu a nyní se k životu překvapivě vracejí i kompaktní disky.
Hudba se tak stává podobným fenoménem jako papírové knihy nebo analogové fotoaparáty. Přestože existují modernější digitální alternativy, mnoho lidí chce vlastnit skutečný předmět, který může vystavit do sbírky a který má pro ně větší hodnotu než pouhý soubor uložený v cloudu.