Začněte šetřit! Cena prvního ohebného iPhone bude astronomická

Zatímco v androidím světě se stávají ohebné smartphony čím dál tím běžnější záležitostí, Apple se zatím do tohoto světa nevrhnul. To by se však mělo již v příštím, maximálně pak popříštím roce změnit. Vývoj ohebného iPhonu je totiž v plném proudu a jeho uvedení tak již nestojí v cestě až na poslední technické dodělávky a následné testování zhola nic. Háček je však v tom, že svou cenou bude pravděpodobně pro spousty uživatelů zcela nedostupný.

Že bude první ohebný iPhone velmi drahé zařízení předpověděli již v minulosti mnozí analytici. K těm se nyní připojil skrze svou předpověď i v minulosti spolehlivý leaker Instant Digital, který měl od svých zdrojů zjistit, že Apple počítá s cenovkou mezi 2100 až 2300 dolary – tedy v přepočtu zhruba s 46 000 až 51 000 Kč a to prosím bez daně. Svou cenou tak ohebný iPhone hravě překoná nejen ostatní iPhony, ale i všechny standardní ohebné telefony z dílny Androidu. Vždyť Galaxy Z Fold 6 od Samsungu začíná v USA na 1899,99 dolarech a Pixel 9 Pro Fold od Google dokonce na 1799 dolarech.